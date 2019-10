Exkluzívna spoveď bývalej pravej ruky bossa Černáka: Kán prvýkrát prehovoril o poprave Szymaneka!

Ako to teda malo byť? Začiatkom novembra pred senátom Okresného súdu v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy Grzegorza Szymaneka († 30).

Z popravy poľského podnikateľa z roku 1997 sú obžalovaní Mikuláš Černák (52) a Ján Kán (51). Prvý sa k vražde priznal, druhý vinu rázne odmieta. Práve na tomto pojednávaní majú odznieť záverečné reči a očakával sa aj rozsudok. Situácia sa však môže skomplikovať s tým, že Černákov obhajca Miloš Maďar sa stal ústavným sudcom a nový advokát mafiánskeho bossa sa bude musieť oboznámiť so spisom. To môže však trvať dlhší čas. Ján Kán i jeho obhajcovia od začiatku odmietajú komunikáciu s médiami. Pre Nový Čas však exkluzívne prehovoril Ján Kán a jeden z jeho obhajcov Tomáš Rosina.

„Popieram akúkoľvek účasť na vražde Szymaneka. Ja som nevinný. Už takmer 20 rokov vediem bezúhonný život a vedenie predmetného trestného konania mi veľmi negatívne zasahuje do môjho rodinného života,“ uviedol prostredníctvom svojho advokáta Ján Kán s tým, že podľa neho je zaujímavé, že sa jeho meno v súvislosti s vraždou Szymaneka nikdy predtým nespomínalo.

Kána spomína v súvislosti s touto vraždou z roku 1997 po prvýkrát svedok Horváth až v roku 2012. „Dôkaznú situáciu budeme hodnotiť až v rámci záverečných rečí, ktoré by mali byť na najbližšom termíne súdneho pojednávania. V zásade sa však obžaloba opiera o výsluch obžalovaného Mikuláša Černáka a svedka Alexandra Horvátha. Obe tieto osoby považujeme za nevierohodné,“ uviedol Tomáš Rosina s tým, že disponujú rozhodnutiami Generálnej prokuratúry SR, v ktorých sa priamo konštatuje, že výpovede Mikuláša Černáka sú nedôveryhodné.

Pomsta bossa?

„Mikuláš Černák môjho klienta pri svojich viacerých výsluchoch v pôvodnom trestnom konaní vôbec neuvádzal a tiež o ňom nehovoril ani pred poľskými vyšetrovacími orgánmi. Pokiaľ ide o motív, tak sa teraz vyjadrím len stručne a teda, že z výsluchov znalcov, ktorí boli vypočutí na hlavnom pojednávaní vyplýva, že motív pomsty zo strany Mikuláša Černáka nie je možné vylúčiť,“ reagoval Rosina na otázku, či ide o po- mstu Černáka voči jeho klientovi.

Prokurátor podal obžalobu na Černáka a Kána z únosu a následnej vraždy Szymaneka († 30). No zatiaľ čo sa Černák na Okresnom súde v Banskej Bystrici k vražde priznal a detailne opísal okolnosti únosu i samotnú vraždu, Kán vyhlásil, že sa cíti nevinný. Mafiánsky boss vo svojej výpovedi potvrdil, že Szymaneka strelil svojou zbraňou do hlavy a tvrdí, že následne ju podal Kánovi, ktorý mu mal streliť do hrudníka.

Kán uviedol, že z Černáka je dobrý herec a všetko sú to klamstvá. Bývalý Černákov šofér Slavomír Surový (47), ktorý bol pri vražde Poliaka, pred súdom vypovedal, že Kán pri vražde ani nebol a spomínanú druhú ranu do tela podnikateľa vystrelil dnes už nebohý Karol Kollárik († 30).

Bohatý podnikateľ a podvodník

Grzegorz Szymanek patril v deväťdesiatych rokoch minulého storočia medzi desať najbohatších Poliakov. K veľkému majetku neprišiel poctivou prácou, ale podvodmi a daňovým únikom. V snahe vyhnúť sa väzeniu opustil krajinu a niekoľko rokov sa ukrýval na rôznych miestach Európy, pričom za ním pravidelne cestovala manželka. Išiel po ňom nielen Interpol, ale aj ľudia, ktorých priťahovali jeho peniaze.

V roku 1997 sa skrýval pri Lučenci. Na únos Szymaneka si preto poľská mafia objednala černákovcov a tí boli úspešní. Podľa obžaloby sa po prezradení lokality, v ktorej Szymaneka zadržiavali, mali dohodnúť na jeho usmrtení. K tomu došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno. Černák strelil Poliakovi jedenkrát do úst. Následne mu mal Kán podľa obžaloby streliť do hrudníka.