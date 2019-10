V Trebišove majú stredoeurópsky unikát: Remeselník vyrába náhrobky, ktoré inde nenájdete

Jedinečný v širokom okolí. Trebišovský výtvarník Vladimír Kačo (31) vyrába špeciálne a odolné pomníky. Vyrába ich v laminačnej peci a, na rozdiel od klasických z kameňa, nejde o fotokeramiku.

Sú to jedinečné grafické výplne skla s motívmi a fotografiami, pričom na tvorbe poslednej spomienky sa aktívne podieľajú aj pozostalí.

Samotný remeselník priznáva, že ide o nový prvok v pohrebníctve, ktorý je jediný svojho druhu v strednej Európe. „Nikde v okolitých štátoch sa podobná technika nepoužíva, ja sa tým zaoberám už niekoľko rokov. Bez výtvarných vlôh by to nešlo, tvorím a robím aj grafické úpravy,“ vraví Kačo, ktorý sa venuje výrobe pomníkov podľa požiadaviek zákazníkov.

„Používam iba vrstvené kalené sklo s najkvalitnejším druhom opracovania. Pozostalí sa pritom aktívne podieľajú na tvorbe poslednej spomienky, lebo ponúkajú motívy, fotografie či texty, ktoré potom zakomponujem a výtvarne doplním do pomníka. Pri klasických kamenárskych prácach sa to jednoducho nedá, navyše fotokeramika nie je svetlostála. Časom bledne, no ja využívam sublimačnú tlač, ktorá sa zapeká medzi kalené sklá,“ vysvetlil výtvarník s tým, že sklo prepúšťa svetlo a obraz tak jemne žiari.

„Všetko sa začína konzultáciou s klientom a potom vytváram grafické návrhy. Samotná výroba prebieha približne štyri hodiny v laminačnej peci. V nej sa sklo vrství, obraz sa tam zapeká a vôbec nebledne,“ opisuje proces mladý Trebišovčan. Cena jeho pomníkov s patentom epitafglass začína už od 160 eur a zatiaľ najviac stál pomník 4 000 eur. Jedinou nevýhodou pomníkov zo skla je skutočnosť, že do hotového výrobku sa už dodatočne nedá nič dopĺňať. Žánrovo na pomníkoch doteraz znázornil rôznych obľúbených športovcov, cestovné destinácie, krajinky, populárne značky áut a, samozrejme, nechýbali ani texty rôznych básní, či citáty známych osobností.

Výhody pomníka

- odolnosť – vrstvené bezpečnostné sklo

- stálosť svetla – patentovaná tlač s UV ochranou

- neobmedzené možnosti grafiky na mieru zákazníka

- na tvorbe a spomienke sa podieľajú aj pozostalí

- oproti klasickým pomníkom nový prvok cintorínskej architektúry

Postup výroby

- Pozostalí dodajú námet (fotografie, text)

- Remeselník vytvorí grafickú predlohu

- Počas 4 hodín v laminačnej peci sa sklo vrství

- Obraz sa zapeká pri teplote 100 - 140 °C a ani časom nevybledne

- Pomník je odolný a prepúšťa svetlo