Vyhrotený konflikt medzi Latinákom a Fučom?! Krik a vulgarizmy na premiére!

Bude to mať dohru?! Vyzerá to tak, že komik Marek Fučo Fučík (34) rozhodne nebude kamarát s hercom Lukášom Latinákom (42).

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Počas nedávnej premiéry si totiž obaja skočili do vlasov a malo dôjsť k poriadnej výmene názorov, dokonca padali aj hrubé nadávky. Celú vyostrenú situáciu dokonca museli riešiť aj organizátori. Svoju verziu príbehu porozprával Novému Času práve Fučo, ktorý šokuje svojím vyjadrením! Latinák sa však bráni!

Incident sa udial počas utorkovej premiéry filmu Amnestie, v ktorom Fučo hral. Medzi hosťami sa objavil aj Latinák. „Prechádzal som cez kinosálu. Latinákovi som podával ruku a niečo sme si povedali. Zjavne sme sa nepochopili. A zrazu ma zdrapol za hubu,“ povedal komik, ktorý podľa vlastných slov nechcel robiť problémy.

„Bol som z toho hotový, že som bol takto dehonestovaný. Prepálil to, tak som odišiel preč,“ hovorí Fučo, ktorý film ani nevidel. „Nechcel som to tam riešiť. Neviem, z akého dôvodu, neviem, či mu hrablo.“ Nakoniec si chcel celú vec vyriešiť priamo s Latinákom. „Už keď všetci odišli von, vtedy som za ním prišiel a povedal som mu, že to bolo naposledy, čo na mňa siahol. On po mne začal kričať, že nech idem do p*če. Rozhadzoval rukami. A potom som už vybuchol,“ opisuje situáciu komik, ktorý si vyzliekol košeľu. „Chcel som mu iba ukázať, čo mám vytetované na hrudníku. Mám tam naozajstné symboly. A povedal som mu, že nech po mne nehuláka. Že sa mi má ospravedlniť.“

Nakoniec Latinák z akcie odišiel a komik sa zabával s kolegami. A ako celú vec vidí Latinák? „Pozrite sa najskôr, kto je ten človek. Keď chcete, obráťte sa na tvorcov filmu a nechajte si porozprávať nejaké historky. On to nejako prešvihol, ale nie je to nič, čo by stálo za rozmazávanie. Tam sa nič nestalo. On mi toto isté tvrdil a ja som mu povedal, že to tak nebolo, a to je celé,“ vysvetlil Latinák.