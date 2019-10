Pauhofová ukázala na prehliadke mladého frajera, Poláková prsia v plnej kráse: Veď jej vidieť všetko!

Zožal obrovský úspech! V stredu večer sa konala úchvatná prehliadka módneho guru Marcela Holubca W. (38).

Umelec svojou šou strhol všetkých prítomných, tí stáli v závere na nohách a odmenili ho niekoľkominútovým standing ovation. Medzi hosťami boli viacere známe tváre. Herečka Táňa Pauhofová (36) vyvetrala priateľa Jonatána Pastirčáka (26), ukázali sa aj moderátorka Soňa Müllerová (58), Vera Wisterová (42) či herečka Henrieta Mičkovicová (52).

Páni určite neodolali pohľadu do dekoltu moderátorky Adriany Polákovej (43). „Každý vidí, čo chce,“ reagovala so smiechom hviezda Telerána, ktorej v sexi outfite presvitali bradavky. „Je to módna prehliadka a pri takýchto príležitostiach sa trošku odvahy a extravagancie priam žiada,“ dodala Poláková.

Z davu však vytŕčal aj kaderník Paviel Bendler (35), ktorý prekvapil hriešne drahými chlpatými „čudami“ na nohách.