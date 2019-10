Zjazdársky ošiaľ začína: Vlhová sezónu odštartuje svojou zlatou disciplínou

Dalo by sa povedať, že lyžiarov čaká ľahká zima. Bude bez OH a MS, takže Svetový pohár bude vrcholom sezóny na bielych svahoch. Tradičný štart je na rakúskom ľadovci Rettenbach.

Tam už týždne vládne čulý ruch na súťažnom kopci, kde sa v sobotu na štart postaví ako jedna z favoritiek aj slovenská kométa Petra Vlhová (24) vo svojej zlatej disciplíne - obrovskom slalome.

Na zimu 2019/2020 je pripravených 5 mil. eur na odmeny pre mužov a 4,4 milióna eur pre ženy. Najviac rozdelia u mužov v januári v Kitzbüheli, kde víťazi zjazdu a slalomu dostanú po viac ako 99-tisíc eur. V ženskej konkurencii je najlepšie platený slalom 14. januára v rakúskom Flachau, kde najlepšia dostane šek na 60-tisíc eur.

Kým v ženskom cirkuse je jasnou ašpirantkou na celkové prvenstvo Američanka Shiffrinová (24), v tom mužskom je trón voľný, pretože Rakúšan Hirscher (30) ukončil kariéru. Plány americkej hviezdy túži skrížiť rodáčka z Liptova, ktorá to zhrnula do týchto slov: „Nesnažíme sa ísť za konkrétnym cieľom. Pre mňa je lepšie, keď nemusím myslieť na to, že chcem dosiahnuť niečo veľké.“

Slovenské trio

Na tradičnej ouvertúre nového ročníka SP sa na štart postaví slovenské trio: Petra Vlhová, Adam (29) a Andreas (26) Žampovci. Pripomeňme, že vlani Petra preteky nedokončila, no obrovský slalom bol potom jej disciplínou. Vyhrala trojo pretekov SP a stala sa svetovou šampiónkou. Mužský obrák sa vlani nekonal pre problémy s vetrom a so snehom.