Sagana upozorňuje jeho prvý tréner: Ísť na Giro nie je dobrý nápad!

Peter Zánický (46) patrí k objaviteľom fenomenálneho Petra Sagana (29). Ako jeho prvý tréner sa s ním pozná už od detstva.

V rozhovore pre Nový Čas Zánický okrem iného prezradil aj to, v čom sa slovenský Tourminátor od svojich divokých pubertálnych čias vôbec nezmenil.

Čo vravíte na prestupové šumy okolo Peťa? Opustí tím Bora rok pred vypršaním zmluvy?

- Peter mal zatiaľ vždy správny čuch na tímy. Aj Boru považovalo veľa ľudí za nešťastné riešenie. Ďalší prestup je technicky možný, ale on je v Bore spokojný. Viem, že Peter chce v kariére pokračovať ďalej ešte niekoľko rokov. Ak by mal však niekam prestúpiť a podpísať novú zmluvu, zrejme to už bude jeho posledná. Prestupy v cyklistike sú bežnou vecou. Dajme sa prekvapiť, ako to dopadne.

V Bore sa tlačia na výslnie mladí pretekári. Potrebuje mať Peter pocit, že je v tíme jednotkou?

- Peter nepotrebuje byť jednotkou. Rád pomôže ostatným kolegom. V tíme je preto veľmi obľúbený. Skôr je problém v tom, že by sa ako tímoví kolegovia, s trebárs Pascalom Ackermannom, oberali o body na najväčších pretekoch, ako sú Tour či Giro. Dvaja silní jedinci v tíme sa dajú ťažko skĺbiť.

Myslíte si, že je to v Peťovom prípade dobrý nápad ísť na Giro aj Tour?

- Táto kombinácia je veľmi náročná. Navyše, Peter pôjde predtým ťažké jarné klasiky. Ak pôjde na Giro, tak ho určite bude chcieť absolvovať celé. A potom Tour... No, bude to náročné! Kopce na Gire mu dajú zabrať. Osobne z toho nie som nadšený. A keď k tomu ešte pridáme olympiádu...

Bude na OH reprezentovať Slovensko na cestných pretekoch?

- Tak to on momentálne absolútne nerieši. Je to pre neho ešte veľmi ďaleko. Profil trate okolo sopky Fuji bude „zaberák“. Peter však špekuluje nad všeličím. Pamätám sa, že sa ma raz pýtal, či by sa dalo kvalifikovať na OH na bikros. To je typický Peťo. Miluje všetko, kde je bicykel. Bez ohľadu na to, či ide o cesty alebo hory... Zatiaľ je všetko otvorené.

V posledných rokoch sa Peter dosť zmenil. Už nebýva nervózny, keď sa mu niečo nepodarí?

- Ani v mladosti veľmi neprejavoval emócie. Niekedy len potreboval zo seba dostať určité veci von. Dnes vidíme, že je viac vyrovnaný. Čiastočne za to môže aj jeho syn Marlon. Jeho rola v živote sa zmenila. Už nie je všetko len o športe. Pribudli aj iné zodpovednosti. Buldodžia povaha a šibalský úsmev mu však zostali. V niektorých veciach je stále rovnaký, ako keď mal 16 rokov.

Napríklad v čom?

Peter aj dnes dokáže povyvádzať rôzne somariny ako zamladi (smiech). Ten jeho mladícky elán mimo bicykla mu zostal. Vždy mi vyvedie nejakú „srandičku“, keď sa nedívam. Preto si musím dávať vždy pozor, či náhodou nemám uvoľnené kolesá (smiech). Je fajn, že mu zmysel pre humor zostal. V tomto je úplne rovnaký ako jeho brat Juraj.

