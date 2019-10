Výsledok Karolovej starostlivosti sa nedá v jeho záhradke prehliadnuť: Pastva pre oči každého pestovateľa!

Milovníci jesenných pochúťok sa konečne dočkali! K tomuto ročnému obdobiu neodmysliteľne patria tekvice, ktoré pestuje nejeden Slovák. Nie každý sa však môže pýšiť megakúskom ako čitateľ Karol.

Vypestovali ste zeleninu netradičných rozmerov alebo tvaru? Pošlite nám fotky aj s popisom na tip@novycas.sk!

Poriadne sa mu zadarilo! Čitateľ Karol sa v záhradke právom pýši krásnym megakúskom. Hoci tekvice dorastajú do rôznych veľkostí, jedna z nich takmer prerástla aj jeho štvornohého spoločníka, ktorý svojmu pánovi s okrasou záhrady nadšene pózoval. Na fotke, ktorú zaslal do redakcie, mala pritom iba do 200 cm. To sa však veľmi rýchlo zmenilo. "Ešte stále rastie. Dnes mala 204 cm," okomentoval svoj poklad Karol. Hoci jeho tekvica je pre konzumáciu moc veľká, poteší ho aspoň zrniečkami alebo ako skvelý materiál na halloweensku výzdobu.

Viac ako len dekorácia

Tekvica sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch najzdravších potravín sveta. Na trhu sú rôzne druhy (od hokkaida až po patizón) vhodné na konzumáciu a prípravu jesenných pochúťok. Nechýbajú ani druhy určené okrasu či výrobu halloweenskych svietidiel.