Vážne obvinenie Ruska, z Nemecka má dovážať jadrový odpad: Bleskové vysvetlenie

Rusko vo štvrtok poprelo správy, že dováža z Nemecka rádioaktívny odpad.

Ako vo štvrtok uviedla agentúra Interfax, s touto informáciou prišla v stredu ochranárska organizácia Greenpeace.

"Vyhlásenia Greenpeace o dovoze rádioaktívneho odpadu z Nemecka sú nepravdivé a mylné. Nejde o dovoz rádioaktívneho odpadu do Ruska," uviedla ruská firma TENEX pôsobiaca v rámci štátnej spoločnosť Rosatom a patriaca k najväčším vývozcom obohateného uránového produktu na svete.

TENEX spresnil, že do Ruska bol z Nemecka dovezený "ochudobnený urán, ktorý sa v ruských zariadeniach používa na výrobu obohateného uránu". Firma vysvetlila, že ochudobnený urán zo zahraničia sa do Ruska dopravuje "nie na uskladnenie", ale na prepracovanie na iný využiteľný produkt s následným vývozom späť do zahraničia.

Materiál, ktorý zostane po procese obohatenia uránu, sa dočasne skladuje na špeciálnych miestach a preprava surovín sa uskutočňuje v súlade so všetkými medzinárodnými a ruskými bezpečnostnými požiadavkami, ubezpečil TENEX.

Ruská pobočka Greenpeace v stredu upozornila, že západoeurópska spoločnosť Urenco v roku 2019 obnovila dodávky vedľajších produktov obohacovania uránu (vznikajúcich pri výrobe paliva pre jadrové elektrárne) do Ruska, kam putujú zo závodu na obohacovanie uránu v nemeckom meste Gronau. Podľa environmentalistov bude v rokoch 2019-22 do Ruska prepravených 12 000 ton tohto produktu. Greenpeace tiež uviedol, že tieto vedľajšie produkty z obohacovania uránu sú nielen rádioaktívne, ale aj toxické.