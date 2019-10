Šialený prípad z Česka: Žena predala byt kvôli podvodníkovi z internetu, sľuboval jej hromadu zlata

O viac ako 400.000 českých korún (cez 15 601 eur) prišla päťdesiatdeväťročná žena z Česka, ktorá uverila príbehu o agentovi s balíkom zlata a niekoľkými miliónmi dolárov.

Podvodník vydávajúci sa za lekára na lodi si ju vyhliadol na sociálnej sieti. Žena mu posielala peniaze a nakoniec kvôli tomu predala aj svoj byt, informovala ČTK přerovská policajná hovorkyňa Miluše Zajícová. Polícia prípad vyšetruje ako podvod, po páchateľovi pátra.



Žena nadviazala v polovici augusta na sociálnej sieti kontakt s neznámym mužom, ktorý vystupoval pod menom John. Obalamutili ju príbehom, že je lekár a pracuje na lodi, uviedla policajná hovorkyňa. Pri následnej komunikácii zo ženy postupne začal lákať peniaze. Najprv kvôli práci, potom nasledovali výmysly o potrebe zakúpiť letenku pre jeho agenta, ktorý mal do miesta ženinho bydliska doručiť balík so štyrmi miliónmi dolárov a zlatom v hodnote jedného milióna dolárov.

Ďalšie peniaze mala žena na pokyn podvodníka poslať na uhradenie cla.uviedla hovorkyňa. Žena nakoniec svoj byt skutočne predala a časť z takto získaných financií neznámemu mužovi poslala. Páchateľ týmto spôsobom od ženy vymámil od konca augusta do polovice októbra sumu 408.000 korún.Podobný prípad vyšetrovala tento rok v januári tiež olomoucká polícia, kedyVlani pripravili podvodníci dve ženy z Přerova a Šternberka prostredníctvom internetu o zhruba dva milióny korún.Policajti v súvislosti s týmito prípadmi upozorňujú na to, že ľudia by mali byť pri zoznamovaní prostredníctvom internetu veľmi opatrní.