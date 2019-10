Zabávač Dano Dangl prezradil svoje pracovné plány: Veľkolepý návrat obľúbenej šou?!

Je v kurze! Dano Dangl je tvárou rôznych televíznych projektov, no dlhé roky pracuje aj ako producent a tvorca programov. Na nedostatok práce sa tak úspešný zabávač nemôže sťažovať, no to sa asi nedá povedať o jeho manželke a deťoch. Dangl prezradil nielen to, ako svojej rodine kompenzuje jeho veľkú pracovnú vyťaženosť, no aj čo chystá do budúcnosti. A vyzerá to tak, že sa je na čo tešiť!