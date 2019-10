Žena uškrtila Roberta († 25) vlastnými rukami po mesiaci randenia: Z jej šialeného dôvodu vám rozum postojí

Poznali sa len 26 dní, keď žena chladnokrvne ukončila život svojho frajera.

Tridsaťšesťročná Lindsay Haugen tvrdí, že svojho priateľa zavraždila, lebo ju požiadal, aby ukončila jeho boj s depresiou. Napokon vyšla von s desivou pravdou. Roberta († 25) uškrtila vlastnými rukami, aby zistila, aký je to pocit.

K brutálnej vražde došlo ešte v roku 2015. Lindsay odsúdili na 60 rokov väzenia. Počas pojednávania priznala, že k nemu pristúpila od chrbta, jednou rukou ho škrtila a druhou mu zapchávala ústa. Robert zomieral 20 minút. Šokujúce je, že rodičia obete odpustili vrahyni a pravidelne ju navštevujú za mrežami, píše portál Mirror.

Lindsay si na osudnú noc zaspomínala v novej kriminálnej sérii. Divákom najskôr predostrela svoj životný príbeh. "V 16 som už bola závislá na heroíne a v 17 som otehotnela," začala rozprávanie. Po pôrode sa chcela zmeniť a našla si aj nového partnera. Časom sa z neho vykľul násilník, ktorý ju pravidelne bil. Po tom ako sa ju pokúsil zabiť skončil vo väzení. Lindsay vzťah natoľko poznačil, že hľadala útechu na dne pohárika.

"Roberta som spoznala na párty v roku 2015. Uvidela som jeho nádhernú tvár medzi plechovkami piva a uchvátil ma," spomína. Pustili sa do reči a hneď si padli do oka. Nasledujúcich pár týždňov strávili spolu na cestách. V jeden večer však prišiel zlom." Povedal mi, že chce vedieť, aký je posmrtný život. Chcel zomrieť. Sľúbila som, že mu to splním," dodala. Príšerný čin vykonala na parkovisku pred supermarketom v americkej Montane. "Mal len 25 rokov a celý život pred sebou. Ja som sa však rozhodla a ukončila som ho," uzavrela rozprávanie.