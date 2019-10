Medzi KĽDR a USA to poriadne škrípe: Pchjongjang vyzval Washington, aby konal múdro

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vo štvrtok obvinila amerických predstaviteľov z toho, že voči nej zachovávajú nepriateľský postoj a vyzvala Washington, aby do konca roka konali "múdro".

Vo vyhlásení to uviedol poradca severokórejského ministerstva zahraničia Kim Kje-gwan. Odkazoval tak na posledný termín, ktorý dal severokórejský líder Kim Čong-un administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, aby prišla s obojstranne prijateľnými podmienkami dohody na záchranu ich diplomacie.



"Na rozdiel od politického úsudku a zámeru prezidenta Trumpa, washingtonské politické kruhy a tvorcovia politiky o KĽDR z americkej administratívy sú voči KĽDR bezdôvodne nepriateľské, zaujaté mentalitou studenej vojny a ideologickými predsudkami," uviedol Kim Kje-gwan s tým, že jeho krajina chce vidieť, ako rozumne budú USA konať do konca roka. Ako tiež uviedol, Kim Čong-un považuje svoj vzťah s Trumpom za "špeciálny" a dôvera medzi lídrami je stále nedotknutá. "Úprimne dúfam, že na základe blízkeho vzťahu vznikne hnacia sila na prekonanie všetkých prekážok medzi KĽDR a Spojenými štátmi a na posunutie bilaterálnych vzťahov lepším smerom," vyjadril sa severokórejský diplomat.



Rokovania o severokórejskom jadrovom programe medzi Washingtonom a Pchjongjangom začali stagnovať po tom, ako vo februári pre nezhody o sankciách proti KĽDR zlyhal summit Kim Čong-una a Donalda Trumpa. Severná Kórea odvtedy vykonala viacero testov striel krátkeho doletu. Začiatkom mesiaca sa vo Švédsku uskutočnili rokovania medzi USA a KĽDR na pracovnej úrovni, no aj tie stroskotali.