Na erotickej výstave v Bratislave sa vyzliekajú modelky aj návštevníčky: POZOR, fotky vhodné od 18 rokov

Umenie alebo zvrhlosť? Kontroverzná výstava nahých žien sa po 3 rokoch vracia do Bratislavy.

Podľa jej autora Mária Petrejeho (35) počas predchádzajúcich ročníkov vystavili už viac ako 200 žien, ktoré si prišli pozrieť tisíce návštevníkov. Autor tvrdí, že o modelky, ktoré sa chcú vyzliecť, nie je núdza, peniaze nie sú pre ne motiváciou.

Zábery vo fotogalérii nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.

V duchu myšlienky „Nahota nie je hriech“ sa v piatok otvoria brány kontroverznej výstavy v centre hlavného mesta. Počas troch dní budú môcť návštevníci obdivovať skutočné nahé ženy, niektorých sa dokonca môžu dotýkať, samozrejme, za prísnych bezpečnostných podmienok. Atmosféru dotvorí shibari vystúpenie, čo je japonská metóda zväzovania nahej modelky v rôznych polohách.

Autor výstavy Mário Petreje tvrdí, že záujem o vystavenie svojho odhaleného tela má mnoho žien. „Máme svoju databázu a formulár na webe, cez ktorý sa stále ozývajú nové ženy. Jedinou podmienkou je, aby mali vek nad 18 rokov,“ povedal Novému Času Petreje. Pre návštevníkov platí rovnaká veková hranica.

Najstaršia mala 55 rokov

Podľa Petrejeho nie je kritériom výberu modeliek vek ani výzor, ale motivácia. Najstaršia vystavená žena mala podľa neho 55 rokov. „Tým, že si ženy nevyberám, ale vystavíme každú, ktorá prejaví záujem, je ich motivácia jasná. Majú chuť a niektoré aj túžbu zažiť to, vystaviť sa a tým sa zmieriť so svojím telom,“ uvádza Petreje s tým, že finančná odmena nie je motiváciou.

Jej výšku však neprezradil. „Za vystavenie dostanú odmenu, nakoľko tam strávia istý čas,“ dodal. Záujemcovia o nevšedný zážitok budú môcť vstupovať do priestorov galérie v 90 minútových časových blokoch. S nápadom vystavovať nahé ženy prišiel Petreje ešte v roku 2016, v nasledujúcich dvoch rokoch sa však expozícia presunula do Prahy, kde ju navštívili tisíce ľudí, teraz sa vracia k nám.

„Doteraz sme vystavili už viac ako 200 žien. Presné číslo neviem, pretože na výstavách sa môžu vyzliekať aj návštevníčky, a keďže túto ponuku veľmi často a rady využívajú, nemáme presnú evidenciu,“ uzavrel autor.

Ceny lístkov

10.00 – 11.30 / 21 €

12.30 – 14.00 / 21 €

15.00 – 16.30 / 21 €

17.30 – 19.00 / 25 €

20.00 – 21.30 / 25 €

Nahota nás sprevádza celý život

František Skokan, psychológ Otvoriť galériu František Skokan Zdroj: anc

Výstava je prístupná od 18 rokov, teda pre populáciu, ktorá je po fyzickej a psychickej stránke relatívne zrelá. Je na každom z nás zvážiť, či ju chceme vidieť. Nahota nás sprevádza po celý život a stretneme ju aj v mnohých sakrálnych výtvarných dielach. Tabuizovanie tejto témy skôr vytvára priestor na manipuláciu a nie na jej objektívne posúdenie.

Vyzerá to na nerešpektovanie žien

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska Otvoriť galériu Martin Kramara Zdroj: čtk

Nepoznám bližšie okolnosti danej výstavy, ale vyznieva z toho veľké riziko prezentovania žien nie ako osôb, ktoré majú ľudskú dôstojnosť, a preto im vždy prináleží úcta, ale ako predmetov, ktoré možno za peniaze vystavovať, či dokonca používať podľa chuti. Vyzerá to na nerešpektovanie žien a propagovanie ich nesprávneho vnímania. Intimite ženy zodpovedá hlboká úcta, ktorá sa najlepšie prejavuje celoživotnou, manželskou láskou, nie vystavovaním vo výkladnej skrini.

Ak dodržia pravidlá, žiadny problém