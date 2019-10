Bude Slovensko európsky unikát v politických prieskumoch?! Mesežnikov hovorí o pohŕdaní občanmi

Robert Fico (55) s Andrejom Dankom (45) si ešte v septembri tohto roka navzájom kvitovali nápad predĺžiť moratórium na predvolebné prieskumy verejnej mienky, proti čomu sa ostro ohradili odborníci aj agentúry.

Kým šéf Smeru by chcel prieskumy stopnúť už 60 dní pred voľbami, predsedovi SNS stačilo aj 30. Do parlamentu sa napokon dostal návrh na 50-dňové prieskumové moratórium. Nový Čas sa pozrel na to, ako to je v okolitých krajinách.

Celú debatu o zákaze zverejňovania predvolebných prieskumom rozvíril šéf národniarov Danko. „Chceme, aby bolo zverejňované aj to, kto je zadávateľ tak, aby sa dalo aj v účtovníctve dohľadať v budúcnosti, kto platí prieskum. Veľa agentúr si ‚cucá‘ prieskumy z prsta..,“ vyhlásil Danko v septembri s tým, že by chcel, aby to bolo 14 - 30 dní. Jeho iniciatívu privítal aj predseda Smeru Fico.

„Manipulácia s prieskumami verejnej mienky je očividná. Používa sa nekalé ovplyvňovanie ľudí. Teraz platia dva týždne, návrh je 30 dní. Hovoríme o tom. Ja by som ho pokojne zvýšil na 60 dní, ale ak bude 30 dní kompromis, poslanecký klub Smeru ho podporí,“ kvitoval Fico. Sprísnenie na 50 dní sa snažia koaliční partneri presadiť prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu. Podpísali ho Elemér Jakab z Mosta-Híd, Stanislav Kmec zo SNS a Tibor Glenda zo Smeru.

Ako je to v iných štátoch?

Slovensko má v súčasnosti predvolebné moratórium nastavené na 2 týždne pred voľbami. Ak sa pozrieme na iné štáty, už teraz sa vymykáme z priemeru. V Českej republike sú to napríklad 3 dni, v Poľsku 1 deň, dokonca aj v autoritatívnom Maďarsku sú to iba 2 dni. V celej Európe sú len dva štáty okrem Slovenska, ktoré majú moratórium dlhšie ako 7 dní, a to je Taliansko (14 dní) a Čierna Hora (15 dní). Vo svete je pritom podobne unikátne moratórium len v Bolívii, Hondurase, Kamerune a v Tunisku.

Odborníci sa voči snahám predĺžiť moratórium ostro vymedzili. „Vidím v tom základný problém a to, že sa obmedzuje právo občana na informácie,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik, majiteľ agentúry Focus. Ešte ostrejší bol politológ Grigorij Mesežnikov. „Túto snahu obmedziť právo občanov na informácie s tým, že politické strany budú mať prieskumy k dispozícií, považujem za politické darebáctvo a pohŕdanie občanmi. Oni ich budú mať a občan nie, lebo občan môže byť podľa nich objektom manipulácie,“ povedal Mesežnikov.

