Tréner Košíc Draisaitl otvorene skritizoval hráčov: Každý si robí, čo chce!

Doma získali 12 bodov, vonku 15. Taká je bilancia hokejistov HC Košice po 15. kole Tipsport Ligy. Herný prejav košického tímu v domácich zápasoch sa nepozdáva ani trénerovi Petrovi Draisaitlovi.

Košickí fanúšikovia pred sezónou verili, že sa domáca Steel aréna stane nedobytnou pevnosťou, z ktorej si budú súperi odnášať body iba sporadicky. V uplynulých kolách sa to však stalo skôr pravidlom. Najskôr odišiel s plným bodovým ziskom Slovan Bratislava, a hoci tri domáce víťazstvá po sebe naznačili domácu silu Košičanov, ich nedávne výsledky hovoria o opaku. Cenný bod získal Miškovec, v Košiciach naplno zabrala Detva a v 15. kole zvíťazili aj Novozámčania.

Ešte viac než výsledky mrzí trénera Draisaitla predvedená hra a prístup hráčov v domácich zápasoch. "Musíme vyriešiť otázku ako budeme hrať domáce zápasy. Keď sme mali niečo pripravené a nefunguje to, tak musíme nájsť iné riešenie. Je zrejmé, že potrebujeme určitú zmenu, najmä však omnoho viac od jednotlivých hráčov."

Košičania získali v doterajšom priebehu 27 bodov, väčšinu z nich paradoxne u súperov. "Naši hráči musia pochopiť, čo znamená hrať hokej v Košiciach, najmä v domácej Steel aréne. Musia si byť vedomí, že naše šance na úspech sa zväčšujú, iba keď sa držíme určitého systému. My s ním síce nastúpime, no potom je to anarchia a naháňanie zápasu," poznamenal Draisaitl, ktorému sa nepozdáva ani skutočnosť, že sa o výsledky tímu stará prakticky iba prvá formácia s najproduktívnejšími hráčmi ligy Marcelom Haščákom a Michalom Chovanom.

"Ďalšie tri útoky sa k nim nepridávajú. Každý si robí, čo chce, nie je tam štruktúra a potom sa to snažíme chaoticky dobiehať. Nie je to to, čo chceme vidieť, preto potrebujeme riešenie," konštatoval Draisaitl.