Rozhorčená Belohorcová: Známu blondínu aj ďalšie úspešné Slovenky nechutne zneužili

Drzosť najhrubšieho zrna! Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (43) neskrýva znechutenie z praktík neznámej firmy propagujúcej produkty na chudnutie.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nepoužívali jej fotky aj meno spojené s ich výrobkami. Dokonca do tohto podvodu zapojili aj Nový Čas, ktorému ukradli logo a tvárili sa, že sme so Zuzanou robili rozhovor o tabletkách, na základe ktorých stratíte hmotnosť. Belohorcová však nie je jediná celebritná obeť!

Mnohým ľuďom sa na sociálnych sieťach ukazuje reklama na produkty na chudnutie. S nimi sa spájali články o Zuzane Belohorcovej, ktorá tieto produkty mala vyskúšať. Zarážajúci je pritom fakt, že neznáma firma využila logo Nového Času, aby sa im podvod na ľudí ľahšie podaril. „Hlavne aby ľudia vedeli, že ide o podvod, o klamstvo a o zneužitie mojej tváre na produkt, ktorý nepoznám a za ktorý sa nemôžem zaručiť. A ktorý môže byť pre nich škodlivý až nebezpečný,“ priznala Novému Času rozhorčená Belohorcová, ktorej osobu bez jej vedomia využili.

„Upozornili ma na to moji sledovatelia a už je to druhýkrát, čo v spojitosti s instagramom riešim takýto problém,“ hovorí sexica, ktorá nie je odkázaná na žiadne klamlivé produkty. O svoju postavu sa príkladne stará cvičením. „To je jasný príklad toho, ako sa môže zneužiť a poškodiť vaše meno na sociálnych sieťach, ktoré v dnešnej dobe hýbu svetom a ovplyvňujú dnešnú generáciu,“ dodala na záver Zuzana.

Okrem nej si podobnú drzosť dovolili aj k moderátorke Adriane Polákovej, Zlatici Puškárovej či topmodelke Adriane Sklenaříkovej. „Mňa takto používajú už týždne. Je to absurdné, žiaľ, neviem, čo s tým robiť,“ povedala Puškárová.

Ako sa brániť

Róbert Bános, advokát

Poškodená osoba sa môže brániť v civilnoprávnej rovine, a to podaním žaloby na ochranu osobnosti, na náhradu škody, žaloby na zdržanie sa konania, či na odstránenie nezákonného stavu. Rovnako má právo aj na nemajetkovú ujmu.

Brániť sa môže i v trestnoprávnej rovine, pokiaľ došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. K zneužitiu osobných údajov, ich mien, fotografií či profilov známych osôb na sociálnych sieťach dochádza pomerne často, práve z dôvodu prilákania fanúšikov týchto osôb, a teda parazitovaním na ich mene a povesti.