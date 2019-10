Skúsený tréner rozvíril vlnu špekulácií: Skončia obaja Weissovci nakoniec v Slovane?

Nejasná budúcnosť! Slovenský futbalový tréner Vladimír Weiss st. (55) s najväčšou pravdepodobnosťou v decembri po vypršaní svojej zmluvy skončí na lavičke gruzínskej reprezentácie.

Rád by sa vrátil ku klubovému trénovaniu. Zmluva skončí v decembri aj jeho synovi Vladkovi (29). Žeby teraz obaja nakoniec zakotvili v Slovane?

„V decembri sa mi končí zmluva. Mám tam opciu na marcovú baráž. Uvidíme, chcem sa vrátiť do klubu a pravdepodobne na 99 % v Gruzínsku ako tréner skončím. Štyri roky je na reprezentačnej úrovni dosť dlhý čas. Naše cesty sa pravdepodobne rozídu. Vo futbale však neviete, čo bude zajtra. Môže sa stať všeličo. Každodenný trénerský život mi však chýba a chcel by som v budúcnosti trénersky pracovať v klube,“ povedal Weiss st. pre stránku Slovana Bratislava.

O služby bývalého trénera reprezentácie, s ktorou sa prebojoval na MS 2010 v JAR, bude určite obrovský záujem. Weiss zároveň čosi načrtol aj o budúcnosti svojho syna Vladka. Ten momentálne už dlhé roky pôsobí v katarskom tíme Al-Gharafa.

„Taktiež sa mu tam tento rok končí zmluva. Pravdepodobne v zime alebo v lete v Katare skončí, aj keď, samozrejme, môže dostať novú ponuku a zostane. Záleží na ňom, cíti sa tam relatívne dobre. Ak by sa vrátil domov, tak určite len do Slovana. Vyzerá to pravdepodobne tak, že asi ukončí kariéru tu. Samozrejme, keď bude mať Slovan záujem. V novembri bude mať 30 rokov a futbalový život je taký, že neviete, čo bude zajtra. Želám mu, aby bol zdravý, aby hral a aby bol šťastný,“ dodal Weiss st.