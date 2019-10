Obranca Slovana Abena mobilizuje pred zápasom EL s Wolverhamptonom: Ideme do nich bez strachu!

Mal veľký podiel na postupe futbalového Slovana do skupinovej fázy Európskej ligy. Víťazný gól robustného obrancu Myentyho Abenu (24) bol základom vyradenia PAOK Solún v play-off. Belasí sú po dvoch kolách súťaže na čele skupiny. Pozíciu lídra si môžu dnes upevniť v domácom prostredí na deťmi zaplnenom Tehelnom poli proti Wolverhampton Wanderers, trinástemu tímu anglickej Premier League.

Slovan, ako proti Besiktasu Istanbul, aj dnes využije pravidlo UEFA a na tribúny pozval detského fanúšika do 14 rokov. Z vtedajších 6 000 stúpol záujem až na 22 000. Slovan to teší, Angličania sa s tým nedokážu zmieriť. „Hlúpe, smiešne, úbohé. Slovanu dovolili rozdať 21 000 vstupeniek. Wolves dostali iba 200 lístkov, cena jedného je 55 libier. Toto rozhodnutie rozzúrilo fanúšikov vlkov, ktorí cestovali v tejto sezóne do Belfastu, Jerevanu, Turína a Istanbulu,“ napísal birminghammail.co.uk.

Slovan po víťazstve nad Besiktasom a remíze v Brage ťahá K-skupinu. Po zraneniach sa do tímu vrátila dvojica Ratao – Čavrič. Výkony belasých majú stúpajúcu krivku. „Nesmieme byť vyľakaní. Musíme sa prezentovať svojou hrou a pobiť sa o ďalšie prekvapenie. Pokiaľ čo len na chvíľu stratíme koncentráciu, je zle. Ofenzívni hráči súpera patria medzi anglickú elitu. Kľúčové bude nedať im veľa priestoru a možnosť hrať ich typický futbal,“ tvrdí pre klubovú stránku Abena.

Wolverhampton mal zlý vstup do sezóny, ale teraz šesť stretnutí neprehral. Zverenci portugalského trénera Nuna Santa zdolali aj majstrovský Manchester City. „Vedieme skupinu, no to nás nestavia do úlohy favorita. Proti sebe máme účastníka Premier League. Nejdeme do zápasu s veľkým rešpektom alebo strachom. Proti Besiktasu a Brage sme bodovali, lebo sme hrali veľmi dobre,“ zdôraznil Abena.

Anglický klub po postupe do skupiny Európskej ligy kráľovsky posilnil káder. V lete vysolil za päticu nových hráčov takmer 100 miliónov eur. Z Benficy Lisabon prišiel za 38 miliónov kanonier Raúl Jiménez a stal sa hneď druhým najdrahším hráčom tímu.

Slovan – Wolverhampton

147. V rebríčku UEFA 85.

11,6 milióna € Hodnota kádra 333 mil. €

Šporar + Moha 1 mil. € Najdrahší hráči Ruben Neves 50. mil. €

20 Legionári 18

Andraž Šporar 8 gólov Najlepší strelci Raúl Jiménez 3 góly

Erik Daniel 7 Najlepší asistenti Raúl Jiménez 2

Ján Kozák ml. (39) Tréneri Nuno Santo (45)