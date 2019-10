Sexi potetovaná vzpieračka sa venuje košickým hokejistom: Pri masáži viem aj pritlačiť!

Medzi chlapmi sa cíti výborne a osobitne jej imponujú športovci. Zuzana Tencerová (23) má v HC Košice spolu s hlavným kondičným trénerom Danielom Kičurom na starosti skupinové tréningy a fyzioterapiu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bývalá výborná vzpieračka sa hýbe rada a hokejistov vie dať poriadne do laty. Externe študuje na Prešovskej univerzite a v šatni HC je neoddeliteľnou súčasťou od leta. „Mojou hlavnou úlohou je fyzioterapia, správna rehabilitácia a doplnkové cvičenia.povedala sympatická trénerka, ktorá sa profesionálne venovala aj vzpieraniu. Trhla 80 kíl a nadhodila 90. Teraz je však plnohodnotne k dispozícii košickým hráčom.

„Medzi nimi sa cítim výborne,“ priznala mladá terapeutka, ktorá zatiaľ priateľa nemá. „Tým, že som žena, sa asi ku mne správajú inak, ale rešpektujú ma, počúvajú ma a nevšimla som si, že by frflali alebo nadávali. Chápu, čo a prečo to robíme a že to niekedy aj bolí. Keď potrebujú masáž, vedia, že viem aj pritlačiť... Mojou hlavnou úlohou je práca s hokejistami, pričom pracujeme hlavne na prevencii zranení, kompenzačných cvičeniach, masážach, ale mávame aj jogu. S chlapcami som prakticky stále, každý deň a aj na zápasoch,“ spomenula Zuzana, ktorá tak veľa vie nielen o lepších, ale aj slabších stránkach hokejistov.

„Kolektív je super, chalani si sadli. Niektorí majú radšej silové cvičenia, iní pracujú viac na kondičke. Je to rôzne,“ doplnila Tencerová, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj tetovanie. „Je to môj životný štýl. Väčšinou sú to nejaké zvieratká, ale aj čičmianska výšivka. Je to taká symbolika,“ dodala Zuzka.