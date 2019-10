Zdeno Cíger spomína na posledné chvíle pri reprezentácii: Pravda o bojkote a intrigách

Okrúhly sviatok. Legendárny hokejový útočník Zdeno Cíger oslávil v sobotu 50. narodeniny a pred zápasom Tipsport ligy Slovan – L. Mikuláš (3:2 sn) mu zagratulovalo aj vedenie belasých s fanúšikmi.

Pred životným jubileom si viackrát zrekapituloval úspešnú kariéru a aj pôsobenie pri reprezentácii v pozícii trénera poznačenej prehnaným bojkotom hráčov zo zámoria.

Rodák z Martina získal už s Československom dva bronzy na MS a patril medzi prvých Slovákov, ktorí sa presadili v NHL po nežnej revolúcii. Hoci v sezóne 1995/96 zaznamenal v drese Edmontonu 70 bodov (31+39) a mal na stole lukratívnu ponuku, vrátil sa na Slovensko a podpísal zmluvu so Slovanom. Život v zámorí mu nesedel, no pred sezónou 2001/2002 sa tam ešte raz vrátil.

„Z New York Rangers ma vymenili do Tampy. Tešil som sa, že si užijem Floridu, ale tréner John Tortorella bol psychopat, ktorý neznášal európskych hráčov. Vytipoval si aj mňa. Nemal som na to nervy, v polovici ročníka som si zbalil veci a odišiel, hoci som tým prišiel o riadny balík peňazí,“ zaspomínal si pre TASR Cíger. Zvyšok klubovej kariéry už dohral v Slovane, s ktorým vyhral celkovo 4 majstrovské tituly a začal tam aj svoju trénerskú kariéru ovenčenú ďalšími dvoma titulmi.

Po Vladimírovi Vůjtekovi prevzal v lete 2015 tím Slovenska. Práve vtedy však vypukol vo svete nevídaný bojkot reprezentácie zo strany hráčov. Aj napriek tomu skončil na MS 2016 v Petrohrade na 9. mieste hneď za čiarou postupu do play-off, no o rok neskôr v Kolíne to bolo až 14. miesto.

„Zákulisné boje a intrigy neboli normálne. Z hokeja sa vytratil profesionalizmus, slušnosť a rešpekt. Hráči z NHL odmietli reprezentovať a zobral som to osobne. Ako profesionáli by mali vedieť, čo si môžu dovoliť. Bojkotovať a intrigovať proti trénerovi nie je prípustné. Čo z toho, že mi teraz niektorí medzi štyrmi očami hovoria, do čoho a kým boli vtiahnutí. Pred verejnosťou to nikdy nepotvrdia,“ priznal Cíger.

Z mužského hokeja sa aj preto vytratil. Už roky venuje energiu i voľný čas výchove talentov vo svojej akadémii zameranej hlavne na deti zo sociálne slabších rodín a jeho cieľom je raz vybudovať ľadovú plochu pre zverencov.

ZDENO CÍGER

 Narodený: 19. októbra 1969 v Martine

 Kluby: Martin, Trenčín, New Jersey, Edmonton, NY Rangers, Tampa, Slovan

 Úspechy: bronz z MS 20, 3x bronz z MS, 4 tituly so Slovanom ako hráč a 2 ako tréner, člen Siene slávy slovenského hokeja.