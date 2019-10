Viera poslala fotku zvláštnej veci, ktorú našla v kuríne: Ani za svet by vám nenapadlo, že toto môže sliepka zniesť!

Neuveriteľné! Niektoré zvieratká na Slovensku sa asi zbláznili. Viera nám poslala fotku kuriozity, ktorú odfotila priamo u nej doma.

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka a chovateľka Viera, ktorú zaujal náš dávnejší článok o podivnej sliepke zo Šoporne. Tá zniesla vajíčko, ktoré tvarom pripomínalo skôr hrušku.

Sliepka zo Šoporne potrápila aj odborníka: To, čo zniesla prekvapenej rodine, ste jakživ nevideli!

Viera sa nám pochválila s tým, čo zniesla jej sliepka. A ak by ste to videli na vlastné oči, zrejme by ste dlho hútali, kto za touto znáškou stojí. Dračie vajce, alebo niečo z inej planéty? Pritom je to obyčajné slepačie vajíčko.