Ohrozia napäté vzťahy v koalícii schvaľovanie štátneho rozpočtu? Takto to vidí SNS a Most-Híd

Vzťahy v koalícii by nemali ohroziť schvaľovanie štátneho rozpočtu.

Potvrdil to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. Šéf parlamentu a koaličnej SNS Andrej Danko súčasne avizoval, že rozpočet podporia.

"Koalícia funguje a pre mňa je ale najdôležitejší rozpočet. Nemôžeme si dovoliť, že do budúceho roka, to znamená, keď sú voľby, že by sme šli s provizóriom, to je nezodpovedné," skonštatoval Bugár. Potvrdil, že zo strany Mosta-Híd rozpočet a schvaľovanie rozpočtu ohrozené nebudú.

Rozpočet plánuje podporiť aj SNS. "Samozrejme, s určitými výhradami, ktoré zaznievajú z rezortov, za ktoré sme zodpovední," dodal Danko. Chce, aby sa udržal nárast platov učiteľov, vojakov a tiež, aby šli peniaze do potravinárstva.

Most-Híd v utorok (22. 10.) nepodporil dve novely zákonov SNS, konkrétne návrh zákona o verejnom obstarávaní a návrh na zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. V stredu opäť nepodporili návrh zákona z dielne národniarov, a to rozšírenie povinnosti poskytnúť rekreačný poukaz na všetkých zamestnávateľov. Danko v reakcii vyhlásil, že SNS nepodporí ani jeden zákon Mosta-Híd. Uistil však, že vláda má podporu SNS a v súčasnosti nie je priestor na jej zmenu.