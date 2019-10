Paulína Fialková: Dobré aj zlé skúsenosti sú pre mňa hnacím palivom

V súčasnosti sú profesionálni športovci pod veľkým tlakom. Neustále sa od nich očakáva vysoká výkonnosť, ktorá je ovplyvnená nielen fyzickou pripravenosťou, ale tiež psychickou odolnosťou.

Biatlonistka Paulína Fialková sa vie s tlakom vyrovnávať a aj v stresových chvíľach pretekov koná pokojne a racionálne. Nedovolí, aby jej myseľ v napätých chvíľach na strelnici či bielej stope zaplavili negatívne myšlienky.

V novej sezóne bude Paulína Fialková pod väčším tlakom ako v minulosti. Po rozhodnutí Anastasie Kuzminovej ukončiť kariéru sa stala jasnou slovenskou jednotkou. Fanúšikovia budú mať od nej veľké očakávania. Úspechy počas predošlej zimy ju k tomu predurčujú. Veď v celkovom hodnotení Svetového pohára skončila šiesta, v poradí série pretekov s hromadným štartom bola tretia a vo vytrvalostných pretekoch dokonca druhá. Na majstrovstvách sveta v Östersunde skončila vo februári, rovnako ako rok predtým na zimných olympijských hrách v Pjongčangu vo vytrvalostných pretekoch, na 5. pozícii.

Do hlavy nepúšťa nikoho

Napriek veľkým očakávaniam si Paulína Fialková tlak verejnosti nepripúšťa. „Názory fanúšikov i mojich neprajníkov sa snažím počas pretekov odfiltrovať. Nechcem, aby ma ovplyvňovali či mi zväzovali ruky. Mojím cieľom je uspieť na každom podujatí. Sústredím sa len na svoje výkony, nie na reči okolo mňa. Ak by som počas pretekov rozmýšľala nad tým, ako ma bude národ v prípade úspechu milovať, či v prípade neúspechu zatracovať, k ničomu by mi to nepomohlo. Do hlavy sa mi takto nemôže dostať nikto. Zatiaľ sa mi to darí,“ vysvetľuje Paulína Fialková.

Pozornosť verejnosti a očakávania dobrých výsledkov však majú, samozrejme, v konečnom dôsledku pozitívny efekt. „Keby môj šport, ktorý považujem za svoju prácu, nesledovali aj druhí, asi by to úsilie pre mňa nemalo zmysel. Keď viem, že môžem byť mojou snahou a pretekaním pre druhých príkladom, veľmi ma to teší a motivuje bojovať ďalej,“ hovorí naša biatlonová nádej, ktorá sa už teší aj na banskobystrické stretnutie s fanúšikmi, a to v nedeľu 3. novembra v Europa Shopping Center. Organizuje ho športová značka 4F pri príležitosti začiatku spolupráce s novou slovenskou biatlonovou jednotkou.

Čiernobaločanka počas sezóny bojuje najmä s vnútorným tlakom, keďže s tým verejným sa dokáže vysporiadať. Je známa ako perfekcionistka, v tréningu i v pretekoch nič neodflákne, aj keď sa jej nedarí podľa predstáv. „Tlaku samej na seba sa zbavujem ťažšie. Ako sa dostávam na vyššiu úroveň, tým viac pochybujem o niektorých svojich krokoch. Rozmýšľam, či som všetko urobila správne, či som nemala niekde pridať alebo ubrať. Predtým to fungovalo bez problémov, teraz, keď som sa prepracovala medzi špičku, si podobných otázok kladiem priveľa,“ priznáva 27-ročná biatlonistka. Zároveň však prezrádza, že v momente podávania športového výkonu si dokáže akékoľvek negatívne myšlienky odflitrovať. „Akonáhle obujem lyže, stlačím si pomyselný gombík v hlave a sústredím sa len na šport. Za túto moju prirodzenú vlastnosť som veľmi rada.“

Psychické vypätie v profesionálnej kariére Fialkovej však bolo veľké. Počas svojej dráhy bola viackrát mentálne zlomená, odrážala sa zdola, bojovala s rôznymi problémami. Vždy sa ale postavila na nohy a dnes je biatlonová hviezda. „Aj v zlých chvíľach som vždy dokázala v sebe nájsť novú motiváciu. Objavila som niečo, čo ma nakoplo. To bol aj prípad vlani, keď sme sa so sestrou Ivonou sporili so zväzom o reprezentačné zmluvy. Mala som pocit, že mi chcú niektorí ľudia ublížiť, odradiť ma od športovania. A počas zimy som im potom dokázala, že sa mýlili. Snažím sa z každej situácie a skúseností, pozitívnych i negatívnych, pre seba vyťažiť niečo dobré do budúcnosti. Takú energiu, ktorá je pre mňa hnacím palivom na ceste dopredu,“ hovorí Paulína Fialková.

