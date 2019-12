Malá hviezda Oteckov Izabela Gavorníková: Slávny seriál má aj v detskej izbe

Školáčka a malá herečka Izabelka Gavorníková (8) býva so svojimi rodičmi a so sestrou Sofinkou (10) v rodinnom dome v Trnave, ktorý od základov zrekonštruovali.

Patrí k nemu aj menšia záhrada, v ktorej dominujú okrasné kvety. Onedlho do rodiny pribudne aj nový štvornohý člen. Chcete vedieť aký?

V jednopodlažnom domčeku býva rodina štyri roky. Predtým žili v panelákovom byte. „Bola som zvyknutá na činžiak, ale tu sa mi veľmi páči. Tam sme nemali záhradku, tu máme väčšiu izbu, takže to je super,“ začína svoje rozprávanie malá talentovaná herečka.

Z bytu do domu

„Bývali sme v 4-izbovom byte, kde v jednej izbe bola veľká trampolína, bol to nevyužitý priestor. Tu máme síce len 3 miestnosti, ale zase väčšie. Časom možno zvážime aj výstavbu podkrovia, ale zvykneme žiť na kope, sme stále spolu. Zatiaľ nám to teda takto stačí,“ vysvetľuje mama Andrea. Dom, ktorý Gavorníkovci kúpili, bol starší, a preto si ho od základov zmenili. Zariadenie a doplnky vyberali manželia bez profesionálnej pomoci. „Samozrejme, aj detičky mali do toho čo hovoriť, aby sa tu dobre cítili.“

Izabelka vraj na zariadenie spoločnej detskej izby, o ktorú sa delí so sestrou Sofinkou staršou o dva roky, nemala žiadne špeciálne požiadavky. „Maminke a tatinkovi sa veľmi páčia čisté veci, biela farba, takže tá je základom všetkých našich izieb a my tam máme ružové doplnky,“ hovorí Izabelka. „Biela farba je veľmi dobrý základ, stačí vymeniť závesy a návliečky na vankúše a zrazu máme pocit, že máme celkom nový interiér,“ dopĺňa dcéru mama.

Učí sa variť

Belinka, ako Izabelku volajú rodičia, trávi najviac času v obývačke alebo v kuchyni. Samozrejme, so sestrou sa hrávajú v detskej izbe. „Rada varím a pomáham maminke občas upratovať,“ smeje sa. „Utrie prach, alebo vyleštia so Sofinkou sklo na stole, vyložia umývačku,“ opisuje mama. „Asi rok skúšam kuchtiť s pomocou maminky, veľmi ma to baví, často si púšťam videá o varení, lebo mám rada jedlo, som gurmán. Maminka varí veľa jedál, ktoré mám rada.“ Varí vraj aj otec Pavel. „Je veľmi dobrý kuchár, ktorý rád robí mäsité pokrmy, mne hovorí, že som kráľovná polievok. On varí s láskou a ja na polovicu z povinnosti. Varenie je jeho vášeň, preto máme rady, keď tatinko varí. Izabelka je mäsková, má rada slané jedlo, ale niekedy si vypýta parené buchty,“ hovorí mama.

Rodina často spolu v obývačke pozerá aj obľúbený seriál Oteckovia. „Keď niektoré diely nemôžem pozerať, rodičia mi ich aj nahrajú. Občas si poviem, že som to mala inak zahrať,“ kritizuje malá herečka samu seba. „Izabelka je veľmi veľký kritik, je to taká malá profesionálka, všetko musí byť tip-top, som občas šokovaná z jej dospeláckeho prístupu.“ Je rovnaká ako jej seriálová postava Viki? „Rozmaznaná, dúfam, nie som, tiež nemám rada sukničky, nie som taký princeznovský typ. Čo máme však rovnaké, je, že tiež občas sestru otravujem.“

Oteckov miluje

Izabelka má aj štvornohého maznáčika, zajaca Mujka, ktorý žije v záhradke. „Mal sa volať Bunny, ale hovorili sme mu malinký mujinko, tak mu to zostalo. Máme ho 3 roky, dostali sme ho na Deň detí. Tatinko vždy chcel psíka, zaujíma ho plemeno rodézsky ridžbek, tak takého obra onedlho budeme mať doma,“ teší sa.

O záhradku sa stará celá rodina spoločne. „Maminka polieva, tatino kosí trávu. V záhradke máme kvetinky a tatinko urobil aj vyvýšený záhon, kde máme bylinky a chceli sme aj rajčinky, azda nám to vyjde na budúci rok.“

Vo voľnom čase sa malá hviezda venuje tancu. „Chodím na tanečnú, občas si zaspievam, ale na viac aktivít mi nezostáva čas. Natáčam stále Oteckov, čo ma veľmi baví, neviem si predstaviť, že seriál skončí. Sme veľmi dobrá partia, máme sa všetci radi s deťmi aj s hercami, Dada Duditšová, ktorá sa o nás stará, je skvelá. No ale, samozrejme, prvoradá je škola, mám perfektných spolužiakov aj triedneho učiteľa,“ hovorí šikovné dievčatko. „Pri Izabelkinej kolíske stálo asi veľa dobrých sudičiek, ktorí jej dali veľa talentov, ide jej herectvo, kreslenie, spev, rôzne športové aktivity. Uvidíme, kam ju život zaveje a dúfam, že využije ten svoj potenciál na niečo dobré,“ uzatvára mama.