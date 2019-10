Život 36-ročného motocyklistu si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v utorok večer medzi Kolíňanmi a Žiranmi v Nitrianskom okrese.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, neosvetlený motocyklista, ktorý išiel po hlavnej ceste, zrejme prešiel do protismeru a narazil do ľavej strany osobného auta. Otvoriť galériu Motocyklista neprežil zrážku s autom. Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Nitriansky kraj Motorkár utrpel ťažké zranenia a po prevoze do nemocnice zomrel. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetrujú.