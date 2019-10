Užite si babie leto, počasie sa čoskoro radikálne zmení: Pripravte sa na teplotný šok

Babie leto s vysokými teplotami a stabilným počasím na Slovensku stále pretrváva, čoskoro však príde k výraznej zmene počasia.

Ako informuje portál iMeteo.sk, teploty rapídne klesnú a už v pondelok na budúci týždeň bude citeľne chladnejší.

Do konca tohto týždňa očakávame ešte stabilné teploty. V stredu a vo štvrtok teploty dosiahnu letné, nadpriemerné hodnoty. "Maximálne teploty sa dnes vyšplhajú na 21 až 26 stupňov Celzia, vo štvrtok bude podobne, miestami aj teplejšie. V piatok a cez víkend budú už nižšie teploty, no v najteplejších oblastiach stále prekročia 20 °C," uvádza iMeteo.sk.

Výrazné ochladenie môžeme očakávať začiatkom budúceho týždňa. Už v pondelok začne do oblasti východnej Európy prúdiť veľmi chladný vzduch od severu. Portál avizuje, že oproti strede sa ochladí aj o viac ako 10 stupňov Celzia. "Aj v najteplejších oblastiach Slovenska tak bude len do 15 stupňov Celzia. Teplota v nadmorskej výške 1 500 metrov klesne na našom území z terajších 15 °C na 0 až -5 stupňov Celzia," píše iMeteo.sk Avizované teploty budú na danú ročnú dobu naozaj nízke. "Najnepríjemnejší bude teplotný šok, keďže v priebehu troch dní, od nedele do utorka, sa ochladí aj o viac ako 10 stupňov Celzia," varuje portál.