Eva Máziková sa dožíva sedemdesiatky: Honosná oslava v Karibiku

Už o niekoľko dní, presne 29. októbra, oslávi Eva Máziková okrúhlu sedemdesiatku. Speváčka priznáva, že s pribúdajúcimi rokmi sa jej už nechce toľko nakupovať ani cestovať, no zároveň prezrádza aj to, že jubileum oslávi na druhej strane zemegule, v Karibiku. So šampanským na raňajky!

Začiatkom roka ste povedali, že 70-ku si chcete užiť naplno, keďže vlani vaša oslava narodenín dopadla katastrofálne, keď vás neznámy záškodník v bare nadrogoval.

Jasné, že si to užijem! Vlani nám to naozaj nevyšlo a musím povedať, že aj kamarátke sa stalo niečo podobné a v tom istom hoteli. Teraz idú po tom človeku, alebo je to celá banda... neviem. To je jedno. No a teraz bude poriadna oslava. Manžel je o rok a dva dni odo mňa starší, vlani teda mal on sedemdesiatku, no, žiaľbohu, mi bolo týždeň tak zle, že sme oslavovať nemohli. Preto som ho teraz pozvala do Karibiku, pričom najskôr ideme na 4-5 dní do Miami. 29. októbra budem v Portoriku, na lodi ráno dostanem šampanské, to budú fantastické raňajky! Dám si pohár, možno aj dva, uvidím. A, samozrejme, večer bude určite párty, manžel to už dopredu pripravil. Darčeky nepotrebujem, za tých 70 rokov som dostala toľko krásnych vecí... Je dôležité, že mi ľudia zavolajú, že na mňa myslia.

Ako momentálne vyzerá váš zoznam vecí, ktoré ešte chcete zažiť? Čo je úplne hore?

Ja som veľmi za kultúru a milujem operu, takže každý rok okolo Vianoc máme 3-4 dni plné kultúry. Tento rok pôjdeme do Amsterdamu, vypočujeme si tam džezový koncert, potom pôjdeme do múzea a možno si dám aj jeden taký keksík, aby mi bolo dobre. (smiech) Robím si srandu... Chcem ešte vidieť rôzne opery, určité krajiny, to všetko máme na tom zozname napísané. Ale uvidíme, ako sa budeme cítiť. Totiž v sedemdesiatke už aj nohy puchnú a už ani nemáte takú veľkú chuť niekam chodiť. Kedysi som musela ísť nakupovať do Mníchova, doniesla som desať tašiek a teraz ma to už nezaujíma. Skôr ma zaujíma niečo druhému darovať, napríklad mojej milovanej vnučke, ktorú zbožňujem. Viete, čo si ja veľmi želám? Zažiť, keď sa moja vnučka prvýkrát zaľúbi, aby som jej mohla pomôcť. Lebo láska je krásna, ale je aj bolestivá. Uvidíme, čo sa mi všetko splní...

Aké sú vaše aktuálne plány? Čo je vašou hlavnou motiváciou naplno fungovať ďalej?

Viete čo, toto beriem zo dňa na deň. Teším sa, že mám ešte koncertíky, že ma ľudia volajú. A pokiaľ ide o motiváciu, každé ráno sa zobudím a motivujem samu seba. Poviem si: „Evička, ako ti je dobre, nič ťa nebolí.“ Spravím si malú jogu, mám aj činky, no zase to nepreháňam, lebo veľké svaly ne­chcem mať.