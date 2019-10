Ako býva detská hviezda z Oteckov? Izabelka Gavorníková ukázala svoju izbu

Školáčka a malá herečka Izabelka Gavorníková (8) býva so svojimi rodičmi a so sestrou Sofinkou (10) v rodinnom dome v Trnave, ktorý od základov zrekonštruovali.

Patrí k nemu aj menšia záhrada, v ktorej dominujú okrasné kvety. Onedlho do rodiny pribudne aj nový štvornohý člen. Chcete vedieť aký?

V jednopodlažnom domčeku býva rodina štyri roky. Predtým žili v panelákovom byte. „Bola som zvyknutá na činžiak, ale tu sa mi veľmi páči. Tam sme nemali záhradku, tu máme väčšiu izbu, takže to je super,“ začína svoje rozprávanie malá talentovaná herečka.

Z bytu do domu

„Bývali sme v 4-izbovom byte, kde v jednej izbe bola veľká trampolína, bol to nevyužitý priestor. Tu máme síce len 3 miestnosti, ale zase väčšie. Časom možno zvážime aj výstavbu podkrovia, ale zvykneme žiť na kope, sme stále spolu. Zatiaľ nám to teda takto stačí,“ vysvetľuje mama Andrea. Dom, ktorý Gavorníkovci kúpili, bol starší, a preto si ho od základov zmenili. Zariadenie a doplnky vyberali manželia bez profesionálnej pomoci. „Samozrejme, aj detičky mali do toho čo hovoriť, aby sa tu dobre cítili.“

Izabelka vraj na zariadenie spoločnej detskej izby, o ktorú sa delí so sestrou Sofinkou staršou o dva roky, nemala žiadne špeciálne požiadavky. „Maminke a tatinkovi sa veľmi páčia čisté veci, biela farba, takže tá je základom všetkých našich izieb a my tam máme ružové doplnky,“ hovorí Izabelka. „Biela farba je veľmi dobrý základ, stačí vymeniť závesy a návliečky na vankúše a zrazu máme pocit, že máme celkom nový interiér,“ dopĺňa dcéru mama.