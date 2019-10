Nehnuteľnosť, v ktorej bol zavraždený Tomáš († 16), má nového majiteľa: Kto si kúpil luxusný byt hrôzy?!

Byt s krvavou minulosťou mení majiteľa. Príbytok, v ktorom dobodali študenta Tomáša 51 ranami, sa rodina obvinenej Judity rozhodla predať.

Superluxusná 5-izbová nehnuteľnosť v lokalite Bôrik v Žiline by mala mať podľa našich informácií nového pána. Mama mladej gymnazistky si zrejme nevedela predstaviť, že by bývala na mieste, ktoré by jej na každom kroku pripomínalo strašnú tragédiu. Z ceny, za ktorú realitka byt hrôzy ponúkala, sa bežnému smrteľníkovi zatočí hlava. Ponúkame na predaj 5-izbový byt s výmerou 202,16 m2 v obci Žilina, lokalita Bôrik, s balkónom a výťahom. Na prvý pohľad obyčajný úvod inzerátu s ponukou na predaj nehnuteľnosti.

Lenže za takýmto obyčajným inzerátom nemusí byť bežný byt s bežnou históriou. Práve v tomto sa totiž odohrala jedna z najbrutálnejších vrážd, ktoré v ostatných rokoch otriasli Slovenskom. Na jeho podlahe po 51 bodných ranách vykrvácal len 16-ročný študent Tomáš. Aj to bol zrejme jeden z dôvodov, prečo sa rodina obvinenej Judity päť mesiacov po tragédii odhodlala na zásadný krok a byt ponúkla na predaj. Každý kút, každé miesto by im zrejme pripomínalo krvavú drámu, ktorú už nechceli mať pred očami.

Závratná cena

Superluxusný byt v žilinskej lokalite Bôrik je opradený mnohými tajomstvami. Desivé momenty života sa rozhodla mama obvinenej Judity hodiť definitívne za hlavu a byt ponúkla na predaj žilinskej realitke. „Stav nehnuteľnosti - novostavba. Ideálna dispozícia - rozdelenie dennej a nočnej časti. Obývacia izba prepojená s kuchyňou má veľkorysú výmeru takmer 65 m2. Rovnako priestranné sú izby od 13,42 m2 do 18,35 m2. Súčasťou výmery sú dve terasy, spolu 42 m2. K dispozícii sú dve garážové státia v cene 15 tis. eur/1 miesto a taktiež vonkajšie parkovacie státie v sume 8 tis. eur - tieto ceny platia spolu s kúpou bytu, ktorého cena je 319 918 eur. Kúpa parkovacích miest nie je podmienkou,“ informoval predajca na internete. Presná adresa nehnuteľnosti v hodnote viac ako 300-tisíc eur však chýbala. Identifikovať, že ide skutočne o byt, kde sa vraždilo, sa dalo iba podľa videa a výhľadu z terás do lesoparku a na ulicu.

Odchod zo Žiliny

Predajcu sme sa opýtali aj na dôvod, pre ktorý majitelia byt predávajú. Do reči mu príliš nebolo. „Vlastníci sa odsťahovali zo Žiliny,“ poznamenal stručne. Pri otázke, či ide o byt, v ktorom zavraždili 16-ročného Tomáša, reagoval realitný maklér s úsmevom. „Tam vrážd bolo viacero, pokiaľ ja viem, ale toto nie je on,“ odpovedal s ľahkosťou v hlase. Po zopakovaní otázky už tú istú odpoveď neverklíkoval. „My nie sme kompetentní o tomto rozprávať, musíte sa obrátiť na vlastníkov bytu. My predávame nehnuteľnosti a pokiaľ máte záujem o nejakú nehnuteľnosť, tak povedzte,“ uzavrel realitný maklér.

Byt bol v ponuke len veľmi krátko a za pár dní sa našiel kupec. „Teraz už čakáme len na načerpanie finančných prostriedkov, takže byt v ponuke ešte stále figuruje, ale už to nie je aktuálne. Bola to veľmi lukratívna ponuka a veľmi rýchlo sa to aj predalo,“ uviedol v utorok popoludní realitný maklér, ktorý mal byt v ponuke. Krátko po našom telefonáte nehnuteľnosť zo stránky žilinskej realitnej kancelárie zmizla. Či ho noví majitelia kúpili s vedomím, že sa tam stala vražda, nám maklér neprezradil. S rodinou Judity, ktorá sa odhodlala na zásadný krok, sa nám napriek snahe skontaktovať nepodarilo.

Pohľad do bytu hrôzy

Nový Čas má k dispozícii aj video, na ktorom vidieť aj chodbičku, kde 16-ročný študent v dôsledku 51 bodných rán vykrvácal. Steny však už nie sú posiate kvapkami Tomášovej krvi ani dlážka stopami bosých nôh Judity. Na záberoch však dobre vidieť kuchyňu s drezom, kde počas umývania krvavých nožov tiekla Tomášova krv. Jej stopy tam našli policajní technici ešte aj niekoľko hodín po vražde.

Juditino útočisko pôsobí ako bežná detská izba. Na stoličke za písacím stolom je posadený plyšový maco a hneď pri dverách stojí biela komoda, pod ktorou našli policajti odtlačky Juditiných krvavých bosých nôh. V jej vrchnej zásuvke navyše našli nôž so stopami Tomášovej krvi. Je to tá istá komoda, z ktorej o niekoľko dní neskôr Juditin otec vytiahol aj ďalší nôž so stopami krvi. Keď sa kamera pootočí, vidieť Juditinu posteľ s gitarou, poličky s knihami, kreslo aj obrázky na stene.

Ako došlo k vražde

Gymnazista Tomáš bol v máji 2019 zavraždený za dverami superluxusného bytu v Žiline. Policajti spočiatku pátrali po neznámom mužovi, ktorý sa predstavil ako odpočtár. Nakoniec zadržali a z vraždy obvinili Tomášovu najlepšiu kamarátku, 16-ročnú Juditu, ktorá krátko po čine volala na tiesňovú linku a prosila o pomoc. Bola to práve ona, ktorá prišla s verziou o odpočtárovi. Polícii sa vak nepodarilo preukázať prítomnosť tretej osoby na mieste činu a o niekoľko dní neskôr vzali Juditu do väzby. Zo súdu smerovala rovno do väzenskej nemocnice v Trenčíne, kde je doteraz. Napriek neúnavnej niekoľkomesačnej snahe zistiť, čo presne sa za dverami luxusného bytu stalo, nedostávajú vyšetrovatelia uspokojujúce odpovede. Judita totiž o vražde mlčí. Jazyk jej nerozviazal ani fakt, že na vražednej zbrani identifikovali jej DNA.