Igor Matovič sa s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom nemazná: Tajné dohadovačky s Kočnerom

Siete mal rozhodené na všetky strany. Podpredseda parlamentu Martin Glváč (51) bol doteraz známy cez správy s obžalovanou z vraždy Jána Kuciaka († 27) Alenou Zsuzsovou, ktorá ho mala v mobile uloženého ako Maznák.

Teraz vyšlo najavo, že okrem nej si písal s ďalším obžalovaným Mariánom Kočnerom. V roku 2016 spolu preberali vydanie „falošného“ rozhovoru v známom týždenníku. Správ medzi Kočnerom a Glváčom má byť až 900 a Igor Matovič ich chce zverejniť, ak Glváč do dnešného poludnia neodstúpi. O tom, že Glváč komunikoval s Kočnerom prostredníctvom Three­my, informoval Denník N už v pondelok. Riešili predaj pozemkov v Čiernej Vode, ale bavili sa aj o odstavení Žitňanskej z funkcie ministerky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V utorok prilial olej do ohňa Matovič. Ten zverejnil niekoľko správ, ktoré si dvojica vymenila cez ďalšiu mobilnú aplikáciu slúžiacu na komunikáciu Viber. Vybavoval si u neho zlepšenie verejnej mienky v týždenníku Plus 7 dní. Robiť to mal cez Kočnerovu kamarátku, redaktorku Martinu Lebiš Ruttkayovú. „Áno, chceš?“ odpísal Kočner Glváčovi na otázku, či by sa dal vybaviť riadený rozhovor v „Plus 7“. „Viem, že sa dá. Martina Ruttkayová,“ upresnil Kočner neskôr podpredsedovi parlamentu. Tá vtedy pracovala práve v týždenníku, dnes je na materskej dovolenke.

Glváč mal podľa správ s Kočnerom rozhovor dopredu pripravený s otázkami aj odpoveďami. S redaktorkou sa mal stretnúť len pre „pár doplňujúcich otázok“ a divadlu na fotografa. „15.00 platí. Príde s fotografom. Povie: ,Pán Glváč, rada by som vám položila k tým otázkam, čo ste mi odpovedali mailom, ešte niekoľko ďalších‘.“ Rozhovor následne vyšiel s titulkom „Fico, jedine Fico“. „K medializovanej komunikácii sa nemôžem úplne presne vyjadriť, keďže pochádza z obdobia predchádzajúceho manažmentu NMH. Ak sa uvedené podozrenia voči bývalej redaktorke Ruttkayovej preukážu a jedná sa skutočne o jej reálnu komunikáciu, tak je to, žiaľ, zlyhanie konkrétneho človeka pri jeho práci redaktora, ktorú vykonával v priamom rozpore s princípmi, na ktorých stojí naše vydavateľstvo a aj naše pravidlá,” povedal šéf vydavateľstva News and Media Holding Michal Teplica. Dodal, že prijali viacero pravidiel, ktoré znižujú priestor na takéto správanie redaktorov.

Matovič tvrdí, že správ je oveľa viac. Zverejní ich dnes, ak Glváč neodstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu. „Podpredseda parlamentu a vysokopostavený člen Smeru Martin Glváč si vybavoval u mafiána riadený rozhovor,“ povedal Matovič. Podľa neho nehovorí Glváč pravdu, keď tvrdí, že sa s Kočnerom stretol naposledy v januári 2012. Dôkaz sa má nachádzať v ďalších správach. Glváč reagoval tým, že Matovič varí z vody. „Aj keď táto neoverená komunikácia, ktorú som doteraz nevidel, môže v súčasnosti pôsobiť zvláštne, trvám na tom, že ma v ničom nediskvalifikuje,“ povedal Glváč.