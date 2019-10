Nečakaný hosť na krste knihy: Keď ho Pavol Rusko uvidel, ostal poriadne prekvapený

Exministra Pavla Ruska (56) vidia Slováci najmä na súdnych pojednávaniach, keďže polícia ho viní z falšovania zmeniek a z objednávky vraždy svojej exspoločníčky.

Popritom stihol napísať knihu Markíza, politika a mafia, ktorá mapuje jeho život. Na krste v pondelok večer sa z ničoho nič objavil aj Štefan Ágh, ktorý je s ním spoluobžalovaný, no Rusko tvrdí, že na zozname pozvaných nebol.

Ágh figuruje v kauze falšovania zmeniek, keďže mal pomáhať Ruskovi s Kočnerom vymámiť milióny od Markízy. V spore sa riešili najmä Ruskove podpisy, ktoré mali vzniknúť oveľa neskôr ako v roku 2000, z ktorého majú pochádzať zmenky. Ágh počas krstu sedel ticho v zadnom rade, no po jeho skončení si prišiel od Ruska vypýtať knihu aj s venovaním.

„Nepozýval som ho, ale nebol som v stave, aby som ho poslal preč. Na milión percent odo mňa pozvánku nedostal a prekvapilo ma, že tu bol,“ povedal Rusko. Sám Ágh tvrdí, že ho zaujíma, čo v knihe je. „Chodím tu na kávu každý deň, keď chodím zo stanice. Ani som nevedel, že je krst, a videl som, že tu sú ľudia, tak som sa zastavil. Vypýtal som si knihu pre seba, ale zobral som knižku aj pre Mariána Kočnera. Keď sa bude dať, tak mu ju pošlem,“ skonštatoval Ágh s tým, že s Kočnerom nekomunikoval od jeho zadržania.

Ruska na krste mala podporiť aj exmanželka Viera, no tá sa napokon starala o syna, ktorý si popálil obe ruky. „Krstným otcom mal byť Igor Adamec. Bol v Markíze ako kakaovník, bol v politike a je to pomerne známy mafián, lebo hral v Mafstory. Najskôr to sľúbil, že nemá problém prísť, ale napokon sa predsa len zľakol a poslal SMS, že to musí odrieknuť,“ sťažuje sa Rusko.

Podporu mu tak robila najmä jeho súčasná manželka Henriett, ktorú si zobral na konci augusta napriek tomu, že Rusko má zákaz vycestovať do zahraničia. „Sme spolu už osem rokov, veľmi nám všetci pomohli, keďže máme úžasnú rodinu. Pôvodne sme chceli mať svadobnú cestu v zahraničí, aj sme mali termín, že 10. 10. 2020, ale nakoniec sme povedali, že teraz je ten deň, keď sa to hodí,“ uviedla Henriett.