Chorú Lianku prevážali z Prahy do Banskej Bystrice 7 hodín: Horor v sanitke po operácii nádoru!

Mladej rodinke sa zmenil život od základov. Ich milovanej dcérke Lianke (1,5) diagnostikovali nádor na mozgu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dievčatko odvtedy statočne bojuje s ťažkou chorobou a podstúpilo už viacero zákrokov. Utrápení rodičia veria, že sa napokon dostane z najhoršieho. Mrzí ich však, že sa počas liečby musela Lianka doslova trmácať 7 hodín z Prahy do Banskej Bystrice sanitkou a bez odborného dohľadu! Lianka bola po narodení zdravá. Prvé ťažkosti sa u nej objavili, keď mala 8 mesiacov.

„Očká jej behali zo strany na stranu. Dvaja oční lekári skonštatovali, že ich má v poriadku a pôvod môže byť v prekonanej chorobe,“ prezradila Liankina mama Laura (27) a pokračovala: „O tri mesiace sme išli k neurológovi a ten po ultrazvuku vyslovil hrozné stanovisko: Lianka má v mozgu 8-centimetrový nádor. Dostali sme sa do nemocnice v Banskej Bystrici, kde termín operácie stanovili o dva týždne. Deň pred ňou nám však oznámili, že je to komplikované a aby sme radšej išli do zahraničia. Z toho dôvodu sme vybavili nemocnicu v pražskom Motole,“ vysvetľuje nešťastná mama.

Krvácanie do mozgu

Laura spolu s milovanou dcérkou čakala v Banskej Bystrici na prevoz. Tesne pred ním sa stav dievčatka prudko zhoršil. „Dostala krvácanie do mozgu a musela podstúpiť akútny zákrok v Banskej Bystrici,“ opisuje priebeh udalostí mladá mama. Následne ich previezli vrtuľníkom do Motolu, kde dievčatko podstúpilo operáciu na odber vzorky a čiastočné odstránenie nádoru. „Podľa rýchlych výsledkov po dvoch dňoch nám oznámili, že ide o nezhubný nízkostupňový nádor, takže sa nemusíme veľmi báť,“ vraví Laura, ktorej v Motole navrhli, aby dochádzala na ambulantnú liečbu, čo však rodičom nevyhovovalo a tak ich poslali na Slovensko.

„Prevoz do Bystrice bol jednou z najhorších vecí, ktoré som s chorou dcérkou absolvovala. Poslali po nás sanitku, ktorá mala byť s lekárom, ale prišiel len sanitár bez skúseností s podobnými prípadmi. Dcérkou natriasalo, stále plakala. Bola to hrozná, 7 hodín trvajúca cesta. Pritom mala hadičku v hlavičke, ktorá jej odvádzala likvor z hlavy. V bolestiach nariekala, lebo sanitár jej nemohol podať utlmujúce lieky,“ uzavrela.

Transport sa rieši s poisťovňou

Jana Petríková, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

K transportu pacientky sa nevieme vyjadriť, nakoľko bol vybavovaný Klinikou detskej onkológie v Prahe. Každý transport musí byť riešený s poisťovňou ako návrh, pričom musia byť dohodnuté podmienky aj s odôvodnením – či pôjde o letecký alebo pozemný, s lekárom alebo bez lekára. Poisťovňa návrh zváži a rozhodne. Nemusí ho schváliť v navrhovanej podobe. Následne zaistí zdravotnú službu, ktorá transport realizuje. Objednávateľ v plnej miere rešpektuje rozhodnutie zdravotnej poisťovne. K diagnóze pacientky ani k podrobnostiam jej liečby sa bez súhlasu zákonných zástupcov nemôžeme vyjadrovať.