Novinka z dielne EÚ: Koniec kazítkam v domácich spotrebičoch

Chladnička či práčka vydržali v minulosti slúžiť aj dlhé roky. Tie dnešné spravidla zvládnu záručnú lehotu, možno aj nejaký ten rok navyše a potom si musíte kúpiť nový spotrebič.

Náhradné súčiastky na ne totiž nezoženiete. A špekuluje sa, že ich výrobcovia vyrábajú s tzv. kazítkom, teda súčiastkami, ktoré sa po presne naplánovanom čase pokazia. Návrh európskej legislatívy to chce zastaviť a chce prinútiť fabriky vyrábať a dodávať náhradné súčiastky a umožniť opravu.

Náhradné diely budú dostupné:

minimálne 7 rokov pre chladiace spotrebiče (10 rokov pre tesnenia dverí)

minimálne 10 rokov v prípade práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

minimálne 10 rokov pre umývačky riadu pre domácnosť (7 rokov v prípade niektorých častí umývačiek, ktoré môžu opravovať špecializovaní opravári)

do 15 pracovných dní bude výrobca povinný dodať náhradný diel

profesionálni opravári budú mať prístup k informáciám o oprave a údržbe

Ceny môžu mierne vzrásť Otvoriť galériu Ľubomír Drahovský, analytik trhu a obchodu Zdroj: anc

Ľubomír Drahovský, analytik trhu a obchodu

Bude to väčšia záťaž na pásovú výrobu, pretože bude potrebné, aby výrobcovia hľadali efektívne výrobné metódy. Pri nitovaní vonkajších obvodov spotrebičov to išlo cez automat veľmi rýchlo. Teraz bude potrebné technologicky prispôsobiť, aby nebol spotrebič uzatvorený napevno. Myslím si, že to prinesie jemný nárast cien.