Peter si s Novým Časom trhol 300 €: Za výhru pôjdem na výlet do Viedne

Neveril vlastným očiam! Peter Kutiš (34) z obce Prusy (okr. Bánovce nad Bebravou) si vo veľkej trhacej súťaži Nového Času trhol pekných 300 €. Povolaním dispečer pre kamiónovú dopravu už vie, čo s výhrou urobí.

Peter si kúpil sobotňajší Nový Čas v obchodnom reťazci. Keď zistil, že vyhral 300 €, hneď mal krajší deň. „Najskôr som tomu nemohol uveriť, bol to šok,“ prezradil Peter, ktorý si už roky pravidelne kupuje každý deň najčítanejší denník. O svoju prvú výhru v živote sa podelí s mamou a niečo mu zostane aj na poznávanie rakúskeho hlavného mesta. „Prišlo to v pravý čas, dlhšie som sa chystal na výlet do Viedne, a teraz tam konečne pôjdem,“ dodal šťastný výherca, ktorý bude po tomto úspechu s Novým Časom súťažiť aj ďalej.