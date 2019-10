Hexáci chystajú zosnulému priateľovi prekvapenie do neba: Pocta milovanému Ďuďovi

Stále im veľmi chýba! Známa skupina Hex si prešla skutočne náročným obdobím. Zakladateľ kapely Peter Ďuďo Dudák († 46) totiž v polovici augusta podľahol rakovine pankreasu.

Túto smutnú správu brali ťažko všetci fanúšikovia, no najmä kamaráti a rodina. Hexáci sa však rozhodli pokračovať aj bez Ďuďa, pretože by si to tak prial. A svojmu priateľovi pripravili prekvapenie do neba. Už onedlho pripravujú tri špeciálne koncerty venované tomuto výnimočnému človeku... Pre hexákov bude 14. august navždy najsmutnejším dňom. Práve vtedy ich opustil motor kapely Ďuďo. Jeho kamoši Tomáš Yxo Dohňanský, Martin Fefe Žúži a Tibor Tybyke Szabados myslia na muzikanta každý deň. A po jeho bolestivom odchode premýšľali, čo bude s obľúbenou skupinou ďalej. Vedeli však, že ak by skončili, sklamali by svojho dlhoročného priateľa, ktorý sa na nich pozerá už len zhora.

Dudáka tak zastúpil Peter Šarkan Novák. Najnovšie sa hexáci rozhodli pre veľkú poctu Ďuďovi a pripravili špeciálne koncerty. V novembri vystúpia pod názvom Hex 30 pre Ďuďa v troch mestách. A prizvali si viacero zvučných mien. Dudák sa tak bude určite z neba usmievať a spievať si spolu s kamarátmi. Na pódiu vystúpia napríklad Le Payaco, Para a Polemic či Ivan Tásler, Katka Knechtová alebo Zdenka Predná. A hoci sa Yxo a spol. snažia ísť ďalej a stále rozdávať radosť cez pesničky, ktoré zložili s Ďuďom, chýba im rovnako. „V týchto dňoch od vás cítime obrovskú podporu v tom, aby sme pokračovali a hrali ďalej. A my hrať budeme.

Kvôli vám - našim fanúšikom, kvôli našej hudbe, presne tak, ako si to prial aj Ďuďo. Veľká vďaka patrí vám všetkým za to, že stojíte pri nás a že budete s nami oslavovať Ďuďov život na našich koncertoch,“ odkázali muzikanti svojim fanúšikom. Pre tých majú ešte jedno prekvapenie, pretože v týchto dňoch dokončujú v štúdiu novú skladbu. Pred svojím predčasným odchodom na druhý svet sa na nej autorsky podieľal aj samotný Dudák.