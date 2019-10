Slovenský tenista klesol v rebríčku a je stále bez kouča: Zachráni Borgula Kližanovi kariéru?

Tenista Martin Kližan (30) absolvoval azda najhoršiu sezónu v kariére. V rebríčku ATP sa prepadol o sto miest na súčasnú 140. pozíciu. Od Roland Garros, keď vyhodil Dominika Hrbatého, je stále bez kouča a na Tour je bitý ako žito.

Zdá sa ale, že človekom, ktorý mu možno pomôže vzkriesiť vädnúcu kariéru, by sa mohol stať Boris Borgula!

Tenista bez trénera je ako plameň bez kyslíka. Zhasína... Kližan mal s Borgulom absolvovať niekoľko testovacích tréningov a definitíva o ich prípadnej spolupráci by mala padnúť do dvoch týždňov.

„Vtedy by to malo byť jasnejšie,“ pripustil pre denník Šport Borgula (42). A keďže je riadnym zamestnancom tenisového zväzu, ten mu musí zmenu odobriť. „Pre potreby Martina Kližana by sme Borisa boli ochotní uvoľniť,“ povedal pre Šport generálny sekretár STZ Igor Moška.

Kto je Boris Borgula?

Otvoriť galériu Boris Borgula Zdroj: fb/boris.borgula

• nar. 29. 1. 1977 v Bratislave

• bývalý profesionálny tenista

• reprezentoval v DC

• ATP (dvojhra): max. 279

• ATP (štvorhra): max. 358

• tréner od: 2004

• zverenec: Jozef Kovalík