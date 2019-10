Cibulková vysvetľuje prečo sú tréningy s ňou také drahé: Peniaze od boháčov dávam mladým talentom!

Kto chce kvalitu, musí si zaplatiť. Ani Dominika Cibulková (30) totiž nepracuje zadarmo. Využiť jedinečnú príležitosť, učiť sa priamo od najúspešnejšej slovenskej tenistky, môžu viacerí hráči, ktorí sa túžia dostať až na vrchol.

Dominika pre Nový Čas vysvetlila, čo všetko dostanú hráči v balíku TOP programu jej tenisovej akadémie Love4Tennis a ako sa ďalej pracuje s peniazmi, ktoré získa.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

„Naša akadémia ponúka komplexné služby vo forme tenisových tréningov, kondičných tréningov, športového psychológa, maséra, fyzioterapeuta i manažérov. Hráči majú špičkový program a starajú sa iba o svoje výkony, lebo všetko ostatné má pod palcom náš tím,“ povedala na úvod pre Nový Čas Cibulková.

Podpora slovenských talentov

Domča následne špeciálne vysvetlila, pre koho je určený TOP program akadémie Love4Tennis v hodnote 44-tisíc eur. „Do našej akadémie chodí veľa hráčov, ktorí majú možnosť využiť tento ročný program. Chcú trénovať so mnou a s našimi elitnými trénermi. Dostanú preto balík služieb na celý rok. Tento program je v porovnaní s inými akadémiami v Európe či vo svete z finančného hľadiska podstatne výhodnejší u nás. Hráči vedia oceniť benefity, ktoré im ponúkame. Peniaze z tohto programu následne prerozdeľujeme v rámci akadémie na podporu našich slovenských talentov, aby sme im vedeli, aj keď majú obmedzený rozpočet, poskytnúť profesionálny servis,“ dodala Cibulková.

Príprava s Cibulkovou

44 000 eur - za celoročný kemp

1000 eur - za týždenný kemp

Deti žiaria od radosti

Dominiku práca v akadémii napĺňa. „Viem, čo je potrebné, aby sa tenista dostal na vrchol. Tieto skúsenosti teraz odovzdávam ďalej. Hráči sú z toho nadšení. Som veľmi rada, že za našou akadémiou stoja úspešní borci, ako sú Filip Polášek, Lukáš Lacko či Jelena Rybakinová. Nami vychovaný je aj reprezentant Slovenska do 18 rokov Lukáš Pokorný. Rada chodím do akadémie, kde sa zúčastňujem na tréningových procesoch. Obzvlášť práca s deťmi ma napĺňa. Máme unikátny spôsob trénovania malých detí, kde vidno okamžitý progres a aj to, ako to detičky baví. Páči sa mi, ako sa deti rozžiaria a keď mi povedia, že vďaka mne chcú hrať tenis,“ uzavrela Cibulková.

Čo dostanú hráči v TOP programe akadémie

- Tréning 2x týždenne s Dominikou Cibulkovou

- Komplexný dohľad (analýza hry, tipy na zlepšenie)

- Plánovanie turnajov s trénerom

Aj títo sa vďaka Domči zlepšili

Filip Polášek - semifinalista Wimbledonu 2019 (štvorhra), víťaz ATP Masters 1000 v Cincinnati 2019 (štvorhra)

Lukáš Lacko - po viac ako roku sa dočkal titulu (Challenger v Nemecku)

Jelena Rybakinová - ako dvadsaťročná je na 37. mieste v rebríčku WTA

Lukáš Pokorný - víťaz viacerých turnajov ITF do 18 rokov

Cibulkovej kariéra

- Víťazka MS WTA 2016

- Finalistka Australian Open 2014

- Pomer víťazstiev a prehier: 450 - 299 (60,1 %)

- Najvyššie postavenie v rebríčku: 4. miesto.