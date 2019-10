Regionálne rozdiely v mzdách sa stierajú: Východniari platmi dobiehajú Bratislavu

Rozdiely v platoch medzi jednotlivými časťami Slovenska sú dlhodobo nespochybňovaným faktom. V hlavnom meste bývajú príjmy najvyššie, oproti východu krajiny aj niekoľkonásobne.

Zamestnancom v menších mestách často nepomôže ani vyššie dosiahnuté vzdelanie. V posledných rokoch sa však začína ukazovať, že platy mimo Bratislavy pravidelne stúpajú. Musíte sa ešte sťahovať za dobre zaplatenou prácou na západ, alebo viete dostať rovnaké peniaze aj v iných častiach Slovenska? Tempo rastu priemernej mzdy sa v ostatných rokoch zvýšilo. V roku 2016 narástla o 4,2 %, v roku 2017 o 7,0 % a v roku 2018 o 8,1 %.

„Bude pokračovať trend postupného vyrovnávania mzdových hladín medzi jednotlivými regiónmi SR,“ konštatuje Miroslav Garaj, country manager Grafton Slovakia, a dodáva, že „nárast miezd sa deje najmä mimo Bratislavy“. Agentúra Grafton Slovakia realizovala v prvej polovici roka 2019 rozsiahly prieskum miezd, ktorý poukázal na to, že zvyšovanie platov sa vo všeobecnosti deje na najnižších pozíciách, a to vo všetkých odboroch. Napríklad recepčná bez skúseností v Žilinskom kraji pred dvoma rokmi zarobila minimálne 550 eur, teraz je to už 700 eur. Zmeny nastali takmer všade.