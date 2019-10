Toto auto sa chystá na rýchlostný rekord: Pokorí magickú hranicu?

Ak by mal krídla, tak by letel! Bloodhound má všetko, čo potrebuje nadzvuková stíhačka – štíhly, dlhý trup a prúdový motor s prídavným spaľovaním. Je to však auto, ktoré chce dosiahnuť rýchlostný rekord 1 600 km/h.

Auto chystajú britskí konštruktéri už dlho. Prvýkrát ho predstavili v Londýne v roku 2015. Vozidlo teraz previezli do Juhoafrickej republiky. Tam sa v roku 2020 na púšti uskutoční pokus o rekord. Ten aktuálny platí od roku 1997 a má hodnotu 1 228 km/h. Bloodhound sa ho najprv pokúsi prekonať a potom by jeho tvorcovia radi pokorili magickú hranicu 1 000 míľ, čo je niečo viac ako 1 600 km/h. Bloodhound má motor zo stíhačky Eurofighter Typhoon, ktorá má výkon 135 000 koní. Tím teraz bude niekoľko týždňov testovať auto na púšti Hakskeenpan a trénovať na rekordný pokus. Dráha na dne vyschnutého jazera má 16 km a je najväčšou plochou, ktorú ručne vyčistili pre motoristické podujatie. Miestni ľudia vyzbierali na púšti každý kamienok, dokopy ich bolo 16 500 ton.