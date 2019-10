Britský premiér sa nevzdáva: Boris Johnson chce zákon o brexite za tri dni

Britský premiér Boris Johnson sa nevzdáva. Brexit chce presadiť stoj čo stoj do 31. októbra. O jeho ďalších pokusoch mal včera rozhodovať britský parlament v kľúčovom hlasovaní o zákone o odchode z EÚ.

Pôvodne sa o dohode o brexite malo hlasovať v sobotu, poslanci však presadili, že najskôr treba ustanovenia dohody uzákoniť, aby nenastal odchod bez dohody. V utorok popoludní sa teda začalo rokovať o zákone o odchode z EÚ.

Podľa Johnsona by bol ideálny scenár taký, že by po zrýchlenej trojdňovej debate snemovňa návrh schválila vo štvrtok. Cez víkend by ho schválili lordi, ich zmeny by prijala snemovňa a budúci týždeň by zákon podpísala kráľovná Alžbeta II. (93). O tom, či sa vôbec začalo rokovať podľa tohoto scenára, však poslanci rozhodovali až po našej uzávierke. Opoziční labouristi sa chystali všemožne proces oddialiť a tým dosiahnuť ďalší odklad brexitu a druhé referendum.