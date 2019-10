Bývalá europoslankyňa Smolková, ktorá odchádza zo Smeru: Dnes sa nadávkou okrem strany Smer stalo aj slovo Fico

Vzbura “smerákov” na východe! Dve okresné organizácie Smeru v Košiciach stratili vedenie po tom, čo 16 funkcionárov vrátane bývalej europoslankyne Moniky Smolkovej pozastavili svoje členstvo v strane. Ako dôvod uvádzajú to, že už sa nemôžu ďalej pozerať na reakcie hlavných predstaviteľov strany na medializované kauzy. Podľa Smolkovej je čerstvým prípadom aj kauza sudkyne Jankovskej.

Smolková konkretizovala, že k pozastaveniu členstva došlo od 1. októbra. Podľa jej slov sa k tomuto kroku pridávajú aj ďalší radoví členovia, čím reagujú na kauzy spájané so stranou Smer-SD. Obe uvedené okresné organizácie zahŕňajú spolu zhruba 210 členov. Medzi odídencami bol aj posledný košický starosta za Smer Jozef Andrejčák.

V máji tohto roku sa na verejnosť dostal list, kde nespokojní členovia strany z Košíc na čele so Smolkovou vyzvali ich predsedu Roberta Fica a podpredsedu Roberta Kaliňáka, aby sa vzdali svojich funkcií. Za novú hlavu strany chceli súčasného premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho. Predseda Smeru Fico sa v júni stretol osobne so Smolkovou. “Všetky naše problémy som mu osobne povedala, aj to, ako na nás ľudia nadávali pred voľbami. Odmietol to počúvať, nekomunikoval a chcel hovoriť o úplne iných témach,” spomenula.

Smolková pre Nový Čas povedala, že k záverom, ako stranu očistiť, nedospeli ani na ďalšom septembrovom stretnutí. “Keď poviete, že ste zo Smeru, je to de facto nadávka a pomaly sa už bojíte vyjsť na ulicu,” zhodnotila s tým, že už nechcú ďalej znášať to, aby im ľudia nadávali do korupčníkov a zlodejov. Dnes už bývalá straníčka hodnotí, že Robert Kaliňák rozumne zvážil a ohlásil politický dôchodok, čo strane prospelo. “Mal by to zvážiť aj Robert Fico, ak chce stranu ďalej zachovať. Bez neho by sme dosiahli ďaleko väčšie percentá. Dnes sa nadávkou okrem strany Smer stalo aj slovo Fico,” pohoršuje sa Smolková.

Podľa nej spravil ich predseda chybu v tom, že sa nepostavil čelom k medializovaným kauzám, ktoré sa týkali jemu blízkych osôb. “Svojim konaním spôsobuje traumu a rozdeľuje spoločnosť,” zhodnotila. Smolková vysvetlila, že pokiaľ by sa jedničkou strany stal Pellegrini, zvažovali by návrat. Očakávajú, že sa do volieb ešte v rámci strany rozvíri debata. “Buď strčia hlavu do piesku, a povedia si, že bez nás strana prežije, alebo si pripustia problémy a začnú sa dištancovať od ľudí, ktorí sa spájajú s medializovanými kauzami,” zakončila.

Koniec Smeru v Košickej samospráve

Smer stratil aj poslednú baštu v Košiciach, straníka v druhej najväčšej mestskej časti. Jozef Andrejčák pripustil, že odchod je dôsledok medializovaných informácií, ktoré sa dotýkajú strany. Uviedol, že kauzy spájané so stranou nie sú pre nich akceptovateľné a nedokážu ich vysvetliť ich radovým členom, voličom či ostatným občanom. “Je to aj nesúhlas s postupom a vedením politiky strany, ktoré sme prebrali aj na okresnej rade. Na základe skúseností z predchádzajúcich volieb sme prijali uznesenie na okresnej rade, ktorou ukončila svoju činnosť a následne sme si pozastavili členstvo,” uviedol Andrejčák.

Raši nechce vnútrostranícke témy riešiť cez médiá

Na odídencov zo Smeru zareagoval aj krajský stranícky predseda Richard Raši. “Rokovanie krajskej rady bolo internou záležitosťou. V Smere-SD vždy platí, že vnútrostranícke témy si vyriešime doma vo vlastnej kuchyni a nie pred médiami.”