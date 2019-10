Béla Bugár o škandále podpredsedu parlamentu: Mal by Glváč zostať vo funkcii?

Zotrvanie Martina Glváča (Smer-SD) vo funkcii podpredsedu parlamentu je jeho rozhodnutie a rozhodnutie jeho strany. V súvislosti s medializovanou komunikáciou Glváča s Marianom Kočnerom to povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

"Asi zváži, čo bude robiť. To je jednoznačne jeho rozhodnutie a rozhodnutie jeho strany," skonštatoval Bugár s tým, že sa nechce vyjadrovať k členovi inej strany. Na otázku, čo by urobil, keby šlo o člena jeho strany, odpovedal, že vie presne, čo by urobil. Bližšie to však nešpecifikoval.

Bugár tiež podotkol, že má s informáciami a medializovanou komunikáciou z Threemy vlastné skúsenosti, pričom naďalej odmieta, že by bol s Marianom Kočnerom v kontakte. "Keď príde takýto návrh, prerokujeme ho, ale on musí rozhodnúť a potom jeho voliči," povedal v súvislosti s vyjadreniami opozície, že bude žiadať odvolanie Glváča. Glváč odmieta tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom Kočnerom, zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD, podal aj trestné oznámenie. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou.

Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. Tvrdí, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok (21. 10.) uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Marianom Kočnerom bude pýtať a ak sa potvrdí toxický obsah tejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej. "V správnom momente zaujmem k tomu stanovisko," povedal.