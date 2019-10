Sexi hviezdička túžila po väčšom zadku: Lacnú operáciu v Turecku poriadne oľutovala

Sophie Elise (24) z Osla je v Nórsku známou televíznou hviezdičkou a youtuberkou.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Blondína, ktorú na sociálnej sieti sleduje 420-tisíc ľudí, priznala, že ľutuje chybné rozhodnutie z minulosti. Keď mala len 19 rokov, túžila po veľkom pozadí a tak si zaplatila lacnú plastiku na klinike v Turecku. Tvrdí, že na sálu ju zobrali narýchlo a bez lekárskej konzultácie. Ako píše Daily Mail, Sophie je z výsledku nešťastná, tvrdí, že jej zadok nevyzerá prirodzene a chce po rokoch podstúpiť opravnú operáciu.

Speváčka bude kvôli tomu cestovať až do Los Angeles, kde si dá zadok odborne zmenšiť. ,,Som unavená z toho, že mám zadok, ktorý nevyzerá vôbec prirodzene. Nemyslela som dopredu, ani na to, ako chcem vyzerať povedzme v 50-ke. Teraz, keď som staršia, rozmýšľam úplne inak. Rozhodnutia, ktoré robím, by mali byť také, aby som s nimi mohla žiť do konca života,“ napísala na sociálnej sieti dnes už múdrejšia Sophie.

Všetkým ženám odkazuje, že ak ide o estetické operácie, to najlacnejšie nemusí byť aj najlepšie a svojím príbehom chce varovať ostatných. Daily Mail informuje, že obľúbenými krajinami na plastiky za nižšie ceny sú Turecko, Mexiko, Česko a Poľsko. Pripomína tiež prípad krásnej Britky, ktorá po zväčšení zadku v Turecku zomrela: