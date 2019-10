Brankár Bishop prežil hrôzu pri tornáde: Chytil som moje dieťa a utekal do kúpelne

V americkom meste Dallas v nedeľu vyčíňalo tornádo, ktoré spôsobilo rozsiahle materiálne škody.

Chvíle hrôzy zažil aj hokejový brankár miestneho klubu Stars Ben Bishop, ktorému spomenutý prírodný živel poškodil dom. Podľa slov 32-ročného gólmana trvalo tornádo asi 10 sekúnd, ale bolo dosť intenzívne na to, aby rozbilo okná v jeho spálni. Našťastie, jeho najbližším sa nič vážne nestalo.

"Bola to strašidelná noc. Poškodenie môjho domu však nebolo ešte nič v porovnaní s tým, čo som videl ráno. Bol som schopný prejsť jednu ulicu a niektoré domy boli zbúrané. Chýbajú strechy a v domoch sú obrovské diery. Je to depresívne, veľa ľudí prišlo o domov. Myslím si však, že všetci sú v poriadku, čo je hlavné. Všetky tieto veci sa dajú nahradiť, ale rodina nie," cituje slová Bena Bishopa oficiálny portál kanadsko-americkej NHL.

Dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Bishop tiež opísal moment, keď sa dozvedel o vyčíňaní tornáda. "Pozeral som futbalový zápas a zrazu som počul sirény. Prepol som program, išiel som sa pozrieť von a povedali mi, že pri mýte je tornádo. Bolo to iba dve ulice od môjho domu. Bolo to hrozné. Chytil som moje dieťa a utekal s ním do kúpelne," skonštatoval gólman Dallasu Stars.

V náročnej situácii poskytol Bishopovi pomocnú ruku jeho spoluhráč Jamie Benn. "Jamie mi zavolal a spýtal sa, či som v poriadku. Povedal som mu, že niektoré okná sú rozbité a potom sa mi vybil telefón. O 45 minút neskôr bol Jamie pri mojich dverách a išli sme k nemu," dodal Bishop. Okrem amerického brankára došlo k poškodeniu domu aj kanadského útočníka Stars Tylera Seguina.