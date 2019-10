Juncker v europarlamente: EÚ urobila všetko, čo mohla, aby nastal riadený brexit

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v utorok v Európskom parlamente (EP) vyhlásil, že Európska únia urobila "všetko, čo je v jej moci", aby zaistila riadený odchod Británie.

Juncker dodal, že Únia čaká na schválenie novej dohody s Londýnom v britskom parlamente, až potom ju schváli ona. Juncker vyjadril ľútosť nad tým, že Británia 31. októbra odíde z EÚ, a uviedol: "Aspoň si môžeme pozrieť do očí a povedať, že sme urobili všetko, čo je v našej moci, aby sme zaistili riadený odchod." "Úprimne povedané, trápilo ma, že trávim toľko času vo svojej funkcii riešením brexitu, keď som vlastne nemyslel na nič iné, len na to, ako môže Únia lepšie pracovať pre svojich občanov - bolo to plytvanie času a plytvanie energie," povedal Juncker zákonodarcom v EP.

"Teraz musíme veľmi pozorne sledovať udalosti vo Westminsteri. Nie je možné, nie je mysliteľné, aby tento parlament schválil dohodu ešte pred tým, ako ju schváli Westminster. Najprv Londýn, až potom Brusel a Štrasburg," povedal podľa tlačových agentúr AFP a Reuters Juncker v EP v Štrasburgu. Westminster, alebo Westminsterský palác, je sídlo britského parlamentu v Londýne.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok oznámil, že lídri EÚ "v najbližších dňoch rozhodnú", či odsúhlasia Británii ďalší odklad konečného termínu odchodu z Únie. Tiež však dodal, že rozhodnutie lídrov EÚ závisí od vývoja v Londýne. Tusk podľa agentúry AP doplnil, že rozhodnutie odložiť tzv. brexit po 31. októbri ešte o tri mesiace "bude veľmi závisieť od toho, o čom rozhodne alebo nerozhodne britský parlament".