Krásna česká youtuberka utrpela popáleniny počas večere s priateľom: Rozchod, našiel si missku!

Česká youtuberka Týnuš Třešníčková (24) má za sebou ťažký rok.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Koncom septembra 2018 sa s priateľom vybrali na výlet do Turecka. V známej reštaurácii šéfkuchára prezývaného Salt Bae ich však počas nepodarenej ohňovej šou sediac pri bare zasiahli plamene. Viktor utrpel popáleniny na 15% tela a krátko po incidente sa vrátil do Česka. No krásna Týnuš bola popálená na 35%-tách, hlavne na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách. Sčasti šlo o vážne popáleniny 2. stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože.

Z nemocnice v Istanbule saS Viktorom Hajíčkom v čase nešťastie tvorila pár len niekoľko mesiacov.Podnikateľ sa v júni ešte optimisticky vyjadroval o jej návrate pre Blesk, teraz denník zistil, že sa dvojica rozišla.povedal zdroj.

Portál extra.cz oslovil samotného Hajíčka, ktorý krach vzťahu potvrdil. ,,Nie, my už spolu nechodíme asi dva mesiace,“ povedal. ,,Vyprchalo to... Odlúčenie... A sme kamaráti, tým to hasne,“ vysvetlil príčinu rozchodu. Naviac ako píše Blesk, Hajíček má už po svojom boku novú krásku. S českou Miss Face 2016 Alicou Činčurovou sa objavuje na spoločenských akciách a cez víkend zaľúbencov videli na farmárskom trhu. Týnuš Třešničková sa na Youtube venuje móde a kráse, na portáli má 301-tisíc odberateľov.