Vo Francúzsku prebieha súd s mimoriadne krutou vrahyňou: Svoju kolegyňu rozštvrtila a hodila do vody

Vo francúzskom Toulouse súdia ženu obvinenú z vraždy jej kolegyne, ktorú rozštvrtila a časti tela hodila do vody.

55-ročná Sophie Masal bola zadržaná v máji 2016 dva týždne potom, čo obeť zomrela na úder fľaše od vína do hlavy. Masalaová sa k zabitiu Marilyn Planche priznala, zaútočila na ňu pri hádke v jej byte. Súdenej žene hrozí až doživotný trest, napísal server britskej televíznej stanice BBC. Očakáva sa, že proces skončí už tento piatok.

Končatiny 52-ročnej Marilyn Plancheovej boli objavené v igelitových taškách v prieplave Canal du Midi. Jej trup sa potom nachádzal v neďalekom kufri. Podľa prokuratúry cítila obvinená žena k svojej kolegyni nenávisť a v práci na ňu žiarlila. Plancheová pracovala dlhé roky v agentúre, ktorá pomáhala hendikepovaným s hľadaním práce. Masalaová tam bola zamestnaná tiež, v čase vraždy ale iba niekoľko mesiacov.

Obvinená žena priznala, že na svoju obeť zaútočila, odmietla ale, že by ju mala v úmysle zabiť. Psychiatri súdenú ženu, ktorá je matkou dvoch detí, označili za spôsobilú zúčastniť sa súdneho procesu. Podľa advokáta, ktorý zastupuje rodinu obete, prípad ukázal "mimoriadnu neľudskosť" Masalaovej.

Podľa policajných správ navštívila Masalaová svoju kolegyňu 12. mája 2016 v jej byte, kde Plancheová žila sama. Došlo medzi nimi k hádke a susedia následne začuli výkriky. Súdená žena podľa vyšetrovateľov svoju obeť udrela do hlavy fľašou od vína, potom ju nechala ležať na zemi a odišla domov za svojím manželom a dvoma deťmi. O pár dní neskôr sa ale podľa všetkého vrátila do bytu s pílou a nožom. Ako vyšetrovatelia zistili, časti tela odviezla v igelitových taškách pomocou vozíka zo supermarketu a vhodila do vody. Hlavu obete odniesla v batohu. Neskôr ju objavili pochovanú v záhrade vedľa bytu vrahyne.