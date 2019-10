Košickú neurológiu ocenili až v Miláne: Neúnavný tím špecialistov postavil Petra opäť na nohy

Obdivuhodný bojovník. Peter Benjamín Linkesch (24) z Košíc sa po vážnej cievnej mozgovej príhode (CMP) opäť postavil na nohy a robí zázraky. Popri svojej pevnej vôli a nezlomnosti pomoc našiel na špičkovom pracovisku Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.

Uzdravujúci sa pacient je dôkazom toho, že na kongrese v Miláne nemocnica právom získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia. Najväčší podiel na úspechu má špičkový tím špecialistov kliniky neurológie, kde sa lieči aj Peter. Mozgová príhoda ho postihla, keď mal 19 rokov. „Nefajčil som a nemal som ani problémy s vysokým tlakom. V jedno ráno ma rozbolela hlava. Až keď som spadol, tak som si uvedomil, že neovládam pravú nohu ani ruku. Nedokázal som ani rozprávať,“ spomínal mladík na najhoršie chvíle života.

Dnes už opäť hovorí, aj sám chodí. „Musím sa poďakovať všetkým, ktorí sa o mňa starajú. Bol som vážne postihnutý, ale popri ustavičnom cvičení sa mi podarilo veľa dosiahnuť a takmer plnohodnotne som sa vrátil do života. Musel som sa síce naučiť písať ľavou rukou, no stav sa mi zlepšuje,“ dodal Peter. Priaznivé výsledky liečby sú dôkazom opodstatnenosti tohto jediného pracoviska svojho druhu na celom východe Slovenska.

„Zlepšenie manažmentu pacientov, skrátenie času do podania liečby prispievajú k zvýšeniu počtu liečených pacientov. K prvotriednej starostlivosti treba pripočítať aj 2 skúsených rádiológov. Kým pred zhruba 4 rokmi sme mali pacientov liečených po cievnej mozgovej príhode do 36 ročne, v prvom polroku 2019 ich bolo už 112,“ povedala prednostka neurologickej kliniky Zuzana Gdovinová.

Postup a príznaky

V UNLP prehodnotili postup príjmu pacienta, o ktorom už vedia od záchranky. Zlepšením organizácie práce ihneď nasleduje vyšetrenie na CT prístroji. Skracujú tak čas do podania liečby infúziou - do 4,5 hodiny od vzniku príznakov CMP. Ak má pacient uzavretú cievu, do 6 hodín mu vyberú zrazeniny. Príznakmi CMP je ochrnutie končatín na jednej strane, pokles ústneho kútika a porucha reči. Niektorí pacienti stratia zrak, alebo majú závraty.