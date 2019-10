Trojkoalícia nových strán nebude, exprezident odmietol spájanie: Komu pomôže Kiskova stopka PS/Spolu?!

Smutní zostali Truban aj Beblavý. Predsedníctvo strany Za ľudí na čele s exprezidentom Andrejom Kiskom (56) jednohlasne odmietlo trojkoalíciu s Progresívnym Slovenskom a stranou Spolu.

Kiska argumentuje prieskumom a tvrdí, že ak by sa spojili, nielenže by neporazili Smer, ale nemali by po voľbách ani s kým vládnuť, pretože by ubrali hlasy napríklad aj SaS. Šéf strany Za ľudí preto navrhol spojiť sa aj s nimi a s OĽaNO. Truban je z rozhodnutia bývalej hlavy štátu sklamaný.

O neúspechu rokovaní o trojkoalícii informoval prvý na sociálnej sieti Michal Truban. „Dnes budem trochu osobný, lebo to, čo cítim, je sklamanie. Andrej Kiska našu ponuku na trojkoalíciu s cieľom poraziť SMER odmietol,“ napísal šéf PS a dodal, že prijíma aspoň Kiskovu žiadosť na vytvorenie dohody o neútočení.

O niekoľko minút na to zlyhanie dialógu o spájaní potvrdil aj samotný exprezident. „Koalícia strany Za ľudí s PS/Spolu by podľa aktuálnych preferencií nestačila na to, aby sme vymenili túto vládu. Práve naopak, ohrozila by našich najbližších budúcich povolebných partnerov, ktorí by sa nemuseli dostať do parlamentu,“ uviedol Kiska.

Čo povedal prieskum?

Za ľudí si nechali agentúrou AKO zmerať, ako sa voličom jednotlivých strán pozdáva myšlienka vytvorenia koalície s PS/Spolu. Až 81,4 % priaznivcov trubanovcov so spojením súhlasí, u kiskovcov je to 55,8 %. Prekvapením je možno to, ako vrelo uvítali spájanie týchto troch strán voliči SaS. Až 64,4 % z nich bolo za zlúčenie. Práve týmito číslami Kiska argumentoval, prečo je proti vytvoreniu trojkoalície. Existuje podľa neho obava, že by časť voličov spriatelených strán dala radšej hlas im. „Percentá, ktoré by koalícia získala, by išli na ich úkor. Stále by tak hrozila vláda Smeru s SNS, Kotlebom a Harabinom,“ myslí si Kiska.

Túto možnosť potvrdila aj politická analytička. „Môže mať pravdu. Kalkuluje sa s tým, že ak bude mať strana Za ľudí výrazne konzervatívny profil, tak KDH, ale aj OĽaNO sa môže oslabiť,“ hovorí politologička z Univerzity Komenského Darina Malová. KDH paradoxne stroskotanie rokovaní Kisku s Trubanom a Beblavým neteší: „Je to veľká škoda, že pán Kiska nepristúpil k dohode o trojkoalícii, oceňujem však, že aspoň pristupuje k dohode o neútočení.“

Keď spájanie, tak vo veľkom

Hoci exprezident spojenie s dvomi stranami odmietol, zlúčenie kandidátok piatich strán by mu už neprekážalo. Za spriatelené strany považuje okrem PS/Spolu aj KDH, SaS a OĽaNO. Sulíkovci však takúto možnosť okamžite odmietli. „Strana Sloboda a Solidarita ide do volieb samostatne,“ napísala hovorkyňa šéfa SaS Katarína Svrčeková.

Podľa politológa Grigorija Mesežnikova dáva Kiskov krok logiku. „Má najsilnejšiu opozičnú stranu, oplatí sa mu počkať, rastú mu aj preferencie. Zmysel by možno dávalo aj to, keby sa pokúsi o koalíciu s KDH, OĽaNO a SaS,“ myslí si Mesežnikov, podľa ktorého naozaj hrozí, že by prípadné vytvorenie trojkoalície vytlačilo z parlamentu iné opozičné strany.