Ukázalo sa obrovské srdce čitateľov Nového Času: Dôchodca Ján obdaroval nádejného futbalistu Briana (13)!

Brian (13) má predčasné Vianoce! Chudobný chlapec na futbalové tréningy už nemusí dobiehať za kamarátmi, ktorí sa tam presúvali na bicykloch. Pre náročnú sociálnu situáciu mu rodičia dvojkolesového pomocníka nemohli kúpiť.

Sen každého chlapca pomohol splniť čitateľ Nového Času zo Serede. Brianovi do Veľkých Kapušian zaslal síce používaný, ale zato plne funkčný a vyleštený bicykel. Talentovaný futbalista neskrýval slzy šťastia. Ťažko skúšaná rodina má konečne dôvod na radosť. Brianovi, ktorý je najstarším synom Denisy (30), už v minulosti daroval neznámy darca futbalový výstroj, bez ktorého by nemohol nastúpiť na športový zápas.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Matke nedávno diagnostikovali rakovinu a jej liečba bude pre šesťčlennú domácnosť znamenať výrazný zásah do rozpočtu. Nečakaná pomoc prišla v podobe darovaného bicykla, po ktorom Brian aj jeho súrodenci dlho túžili.

Veľkú ľudskosť nad osudom chlapca a rodiny prejavil čitateľ Nového Času. „Kúpil som si Nový Čas a videl som článok o rodine mladého Briana, ktorý ma dojal. Spomenul som si na to, že môj vnúčik Dávidko (10) má bicykel, na ktorom sa už nevozí, a tak sme sa rozhodli, že ho darujeme Brianovi. Veríme, že mu urobí radosť,“ povedal nám dôchodca (70) zo Serede, ktorému nechýba veľké srdce.

Brian si dvojkolesového tátoša okamžite vyskúšal a neskrýval radosť. „Jazdí sa na ňom parádne, má až 7 prevodov, aj veľkosťou je akurát na mňa,“ prezradil šťastný chlapec. Talentovaný futbalista sa bude bicyklom prepravovať na tréningy.

Chodí na ne 20 minút pešo, inokedy sa zase behom snažil udržať tempo s kamarátmi, ktorí jazdia na bicykloch. Spolu s rodinou za Jánovo krásne gesto z celého srdca ďakujú. „Znamená to pre nás viac, než si ktokoľvek môže myslieť. Pre mnohých sú to bežné veci, no pre naše deti je to obrovský dar,” uzavrela so slzou v oku Brianova mama Denisa.